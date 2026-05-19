Participa Cuba en Foro Urbano Mundial de Bakú, Azerbaiyán

Una delegación cubana encabezada por Antonio Curbelo, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), asiste hoy al 13 Foro Urbano Mundial (WUF 13), que sesiona hasta el 22 de mayo en Bakú, capital de Azerbaiyán.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, integran la representación la vicepresidenta del Inotu, Yunelkys Mejías, la directora general de Planeamiento, Ibis María Menéndez, y el embajador de Cuba en Azerbaiyán, Carlos Valdés.

En la jornada inaugural, Valdés destacó que Cuba llegó al foro con una trayectoria consolidada, tras la aprobación en 2019 del Plan de Acción Nacional para implementar la Nueva Agenda Urbana como política de Estado, fortalecida por la Ley 145/2021 sobre ordenamiento territorial y gestión del suelo.

El diplomático subrayó que el país avanzó en planificación, acceso a vivienda adecuada y resiliencia urbana, y reafirmó que la Nueva Agenda Urbana es un instrumento esencial para lograr ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles.

Señaló que, pese al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y al cerco energético que afecta a la población, Cuba continúa aplicando acuerdos internacionales a nivel local.

Resaltó que la Isla entregó dos informes cuatrianuales a ONU Hábitat (2016-2020 y 2021-2024), con resultados en inclusión, servicios, infraestructura urbana, capacidades locales y transformación de asentamientos precarios, así como en el enfrentamiento al cambio climático.

Los principales avances se sostienen en tres pilares: marco legal, planificación territorial y acción local, con una Política Urbana Nacional que ofrece visión estratégica y un programa de acciones multinivel.

Finalmente, reiteró la importancia de la cooperación interregional para implementar la Nueva Agenda Urbana y su conexión con la Agenda 2030, mediante gobernanza multinivel, capacidad local y acceso a tecnologías e innovación.

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