Favorece servicio de hemodiálisis a 92 pacientes en Holguín

El servicio de hemodiálisis del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín de Holguín beneficia a 92 pacientes que requieren este tratamiento para sustituir la función renal dañada.

Doris Patiño Batista, jefa de enfermería de la sala, señaló a la Agencia Cubana de Noticias que cuentan con 18 máquinas con las que realizan las terapias tres veces por semana, con una duración de cuatro horas cada sesión.

Precisó que existe disponibilidad de material básico como dializadores, líneas arteriovenosas y agujas dirigidas a fístulas, aun en medio de la crisis económica y energética que atraviesa el país.

Puntualizó que este servicio es priorizado por el Ministerio de Salud Pública, pero hay déficit de otros componentes como guantes, alcohol y cloro, situación ocasionada por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba.

La directiva resaltó que, debido a esa política hostil, las compras de equipamientos e insumos se realizan a través de terceros países, con el consiguiente aumento de los costos de transportación.

Aun así, no se ha dejado de prestar el servicio ni un solo día y la unidad posee el capital humano y el equipamiento necesario con el objetivo de alargar la vida de los enfermos, afirmó Patiño Batista.

Agregó que se han adoptado alternativas de traslado mediante triciclos eléctricos y de combustión en el caso de los residentes en la cabecera provincial.

Yoander Córdova Paneque, beneficiario del servicio durante los últimos 11 años y residente en el municipio de Cacocum, destacó la atención del personal médico y de enfermería.

Señaló que más que una sala es una gran familia donde el amor y la entrega suplen cualquier falta.

El área de hemodiálisis del hospital holguinero atiende a personas con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal, residentes en los municipios de Urbano Noris, Rafael Freyre, Gibara, Báguano, Cacocum y la cabecera provincial.

Esta enfermedad ocurre cuando los riñones dejan de cumplir su función de purificar la sangre a causa de hipertensión arterial, diabetes mellitus, malformaciones y otros factores de riesgo, por lo que se hace necesaria una máquina que realice esa actividad en el organismo humano.

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