Taylor Swift seduce con música para cine

Taylor Swift volvió a hacer historia, esta vez junto a Toy Story 5, la franquicia de Pixar que llegará a cines este 19 de junio y exhibe hoy a la artista en "I Knew It, I Knew You".

La súper estrella estadounidense lanzó el pasado viernes la canción que marca su regreso a las raíces country y establece nuevos récords en las principales plataformas de streaming a nivel mundial.

Escrita desde la perspectiva de Jessie, la intrépida vaquera de la saga, «I Knew It, I Knew You» (Lo sabía, te conocía) muestra a Swift reconectando con el género que la catapultó al estrellato, experiencia que ella describió como una incursión en un estilo musical diferente y un regreso a casa al mismo tiempo.

La intérprete anunció en redes sociales que creció viendo Toy Story y que escribir para estos personajes siempre fue un sueño, confesando que compuso la canción tras ver un avance de la película.

Su conexión con Jessie fue innegable y al escucharla por primera vez se sintió como si siempre hubiera pertenecido a la historia, confesó el director y guionista del filme, Andrew Stanton.

Desde su estreno, el impacto de la colaboración fue inmediato. En Spotify se convirtió en el tema country más reproducido en un día por una artista femenina en la historia de la plataforma, mientras que en Apple Music logró en una jornada el mayor debut para un sencillo de banda sonora y se posicionó como la pieza del género más reproducida de 2026 hasta la fecha.

Los datos confirmados por Billboard y otros medios especializados, consolidan este lanzamiento como uno de los eventos musicales más destacados del año.

Otra de las satisfacciones que legó dicha colaboración fue la asistencia de la cantante a la premiere en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde posó junto al elenco original de la cinta, integrado por Tom Hanks (Woody) y Tim Allen (Buzz Lightyear).

En breve, Toy Story 5 hallará eco en miles de espectadores, a través de una historia que promete nuevas emociones y la simpatía de quien seduce ahora con música para cine.

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