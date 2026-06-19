Surge en Corea Liga Parlamentaria de Amistad con Cuba

A propósito de la constitución de la Liga Parlamentaria de Amistad con Cuba en la República de Corea, la presidenta del grupo, Yong Hye-in, y el embajador de la isla, Claudio Monzón, sostuvieron un encuentro para abordar temas de interés para el intercambio legislativo.

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Según destaca la Cancillería de la isla, en la sede de la Asamblea Nacional de la nación asiática ambas partes intercambiaron sobre temáticas como la cooperación, y las relaciones económico- comerciales, culturales y deportivas.

Monzón repasó los vínculos bilaterales y ofreció información actualizada sobre Cuba en el contexto nacional e internacional.

En la reunión participaron también los vicepresidentes de la Liga, Kim Yong-man, y Park Jeong-hoon, así como el miembro ejecutivo Kim Jong-yang.

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