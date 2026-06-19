Surge en Corea Liga Parlamentaria de Amistad con Cuba

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Según destaca la Cancillería de la isla, en la sede de la Asamblea Nacional de la nación asiática ambas partes intercambiaron sobre temáticas como la cooperación, y las relaciones económico- comerciales, culturales y deportivas.
Monzón repasó los vínculos bilaterales y ofreció información actualizada sobre Cuba en el contexto nacional e internacional.
En la reunión participaron también los vicepresidentes de la Liga, Kim Yong-man, y Park Jeong-hoon, así como el miembro ejecutivo Kim Jong-yang.