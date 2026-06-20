Polo acuático irá por oro a Santo Domingo, asegura Giraldo Carales

Apuntalada por la "vieja generación", la selección cubana de polo acuático, rama varonil, irá a por oro en el evento de la disciplina, correspondiente a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, adelantó hoy Giraldo Carales, referente de la escuadra criolla a los últimos eventos internacionales.

En entrevista concedida al periodista Daniel Gotay, de la televisión nacional, el experimentado jugador valoró que la entrada al plantel de seis figuras con amplio recorrido en ligas foráneas elevará el nivel de la selección, que firmó una actuación discreta en el torneo clasificatorio a los Juegos, escenificado en Colombia en abril último.

Creo que aquel evento fue una buena preparación para los más jóvenes, pero ahora la vieja generación va a dar la cara en pos de un buen resultado, cuenten con ello, recalcó el natural de la provincia de Camagüey, quien recientemente sufrió la pérdida de su hermano, también vinculado por muchos años a la práctica y enseñanza del deporte, Raydel Carales.

Una de las grandes motivaciones para ganar en Santo Domingo es la memoria del Titi, como le decían a Raydel, y también de Liam, otro exmiembro de la selección que falleció recientemente, alegó Giraldo, quien aprovechó para agradecer al pueblo de la mayor de las Antillas las innumerables nuestras de apoyo tras la partida física de su familiar.

Sobre la preparación del conjunto apuntó que ha sido compleja en el actual contexto nacional y algunos deportistas se preparan de manera individual desde sus provincias; en mi caso, me estoy entrenando mucho mejor que hace tres años para San Salvador y voy a mostrar mejor forma, sentenció.

Cuba, quien fuera potencia mundial de polo acuático en la década de los 90 del siglo pasado, finalizó en la sexta posición en el clasificatorio de Centroamérica y el Caribe, mientras ocupó el segundo escalón del podio de premiaciones en la anterior cita regional de San Salvador 2023.

El polo acuático de Santo Domingo 2026, que se disputará entre el 20 y el 26 de julio en ambos sexos, atrapará esta vez la atención de espectadores y prensa acreditada por tratarse de una competición que iniciará su accionar desde antes del inicio oficial de los Juegos, pactado para el día 24.

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