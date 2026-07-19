Presidente de Cuba insta a enfrentar con optimismo actual situación

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, convocó a seguir enfrentando con optimismo la difícil situación que atraviesa hoy el país, durante sus recorridos por distintos municipios de la capital.

El también presidente del Consejo de Defensa Nacional visitó los municipios de La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa, acompañado por el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda.

Durante los encuentros, se evaluaron temas como el abasto de agua, la generación de energía, la recogida de desechos sólidos y otros servicios básicos fuertemente afectados, asuntos muy sensibles para la población.

Además, Díaz-Canel se interesó por el cuidado de las personas más vulnerables en las comunidades y fue enfático en la atención al cobro de los jubilados, informó la presidencia en su página institucional.

El jefe de Estado orientó buscar soluciones y agilizar todos los mecanismos para que quienes lo han dado todo por el país reciban a tiempo y sin dificultades lo que les corresponde.

Igualmente, indagó por el trabajo de la Red Juvenil Comunitaria, novedosa experiencia que ha permitido que los jóvenes cubanos se inserten en la solución de los problemas de sus comunidades.

Autoridades de las tres demarcaciones informaron sobre las actividades deportivas, culturales y de promoción de salud que se implementan; sobre el vínculo de los muchachos con ancianos que viven solos, con familias vulnerables, y con los jóvenes que no estudian ni trabajan; así como del seguimiento al desempeño del Sistema de Atención a las Familias.

El mandatario reiteró la importancia de abordar con sensibilidad los reclamos de la población y reflexionó sobre la importancia de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana en todas las comunidades.

Los intercambios, que iniciaron el pasado 30 de junio y ya llegaron a nueve de los quince municipios de la capital cubana, permiten conocer de primera mano las acciones que ejecutan los Consejos de Defensa municipales de La Habana, activados desde inicios de mayo ante la compleja situación que vive el país bajo los graves efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos y el cerco petrolero a la isla.

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