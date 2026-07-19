Continúa genocidio en Gaza aprovechando impunidad, denuncia Cuba

Israel continúa asesinando a palestinos en Gaza, aprovechando el silencio de los grandes medios y la impunidad que le otorga su benefactor, el gobierno de Estados Unidos, denunció hoy el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla mencionó en su cuenta en la red social X que, desde el acuerdo de alto al fuego, el ejército israelí ha matado mil 127 palestinos, y desde el inicio del conflicto 73 mil 250 personas han sido asesinadas y 173 mil 751 han resultado heridas.

Rodríguez condenó además la destrucción de hospitales, de la infraestructura hidráulica y la profundización de la crisis humanitaria en la Franja.

«Es hora de detener la barbarie y el genocidio contra el pueblo palestino», exhortó el jefe de la diplomacia cubana.

Más de la mitad de esas víctimas fatales son mujeres y niños, detalló el Ministerio de Salud de Palestina en un comunicado emitido a inicios de julio con motivo de los mil días de invasión israelí.

Otro factor que aumentará la estadística es la cantidad de personas sepultadas bajo los escombros de las que fueron sus viviendas, demolidas por los bombardeos indiscriminados por aire, mar y tierra del ejército de Tel Aviv.

La comunidad internacional ha condenado en múltiples foros la invasión israelí, pero el Gobierno de Benjamín Netanyahu continúa su masacre al pueblo palestino e impide la entrada de recursos vitales para la población gazatí.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959