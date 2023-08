Bayamo sigue con vida en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas

En un desafío que mandaba a uno de los dos equipos a casa, los bayameses marcaron 11 anotaciones, con 12 hits y al campo cometieron dos errores, mientras que los australianos fabricaron una anotación, ligaron dos inatrapables y a la defensa pifiaron en siete ocasiones.

La victoria fue para el derecho Samuel Palencia Moreno, quien lanzó toda la ruta a ritmo de 13 ponches, dos imparables, una carrera sucia y un boleto. En el lado opuesto cargó con el revés el abridor Jet Creamer (3.1 INN, 6C-3CL, 4H, 6SO, 3BB).

Sobresalieron a la ofensiva por los Pequeños Alazanes el tercer bate y antesalista Liusban Sánchez Rodríguez, que ligó de 3-2, con un triple, dos anotadas y tres impulsadas, y Jeison Arturo Pérez Durruthy (2-2, 1 2B, 2CI) y el propio serpentinero Palencia Moreno (2-2, 1 2B, 1CA, 1CI).

Los bayameses definieron el choque en la parte baja de la misma primera entrada cuando hicieron tres carreras gracias a dos marfiladas de sus rivales, triple de Sánchez Rodríguez, que limpió las bases, y tubey impulsador de Palencia Moreno.

En la alta del segundo capítulo los australianos aprovecharon una base por bolas, un error del inicialista Heikel David Reyes Contreras, y dos wild pitch para pisar el home.

No obstante, los discípulos del estratega Vladimir Vargas Verdecia volvieron al ataque en el cuarto episodio y con tres rayitas más ampliaron la ventaja 6-1.

Aquí, después de un out, Palencia ligó imparable, Luis Alejandro Aparicio Rondón y Reyes Contreras negociaron boleto, Jonathan Yonel López Estrada conectó cohete y trajo una para la registradora y Pérez Durruthy pegó tubey impulsador de otras dos.

Finalmente, en el quinto capítulo los caribeños batearon seis hits al hilo hasta dejar al campo a sus rivales con un ramillete de cinco anotaciones.

Didier Castillo Martí ancló en primera base por error y luego sonaron el aluminio Ismael de Jesús Ortega Massip, Alfredo Despaigne Rivero, Roberto Alejandro Martínez Cedeño, Edgar Yonathan Torres Caballero, Sánchez Rodríguez y Luis Enrique Gurriel Silveira.

Esta es la primera victoria de un equipo de Cuba en la historia de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas de Béisbol.

Ahora, en otro desafío de vida o muerte, Bayamo enfrentará mañana –a partir de las 9:00 am- a Veraguas, Panamá, que derrotó por NO HIT NO RUN (4-0) a República Checa en su primera presentación, pero luego cayó 3-4 ante Maracaibo, Venezuela (Región de América Latina).