Asociación Hermanos Saíz prosigue verano rumbo a su aniversario 39

La Asociación Hermanos Saíz (AHS), continúa su intensa agenda este verano; por eso invita a una noche de concierto especial el próximo jueves a las 7:00 p.m en el Museo de Bellas Artes, Edificio de Arte Cubano.

Foto: Tomada de AHS

Por: Alain Amador Pardo

Varios artistas se reunirán para compartir su talento, pasión y energía, en lo que han definido como un encuentro de sueños, emociones y creatividad, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS.

Con este concierto comenzamos la jornada de actividades por el aniversario 39 de la AHS, que celebraremos el próximo 18 de octubre, y entre los artistas participantes estarán el dúo Mango, Annie Garcés, el grupo Son Gálbez, Christopher Simpson, Ron con cola y Adriela Reyes, entre otros jóvenes, añadió.

Igualmente, significó que la AHS continúa priorizando los espectáculos y conciertos donde confluyan diversos creadores, para favorecer la interrelación entre ellos y el espíritu de hermandad que les caracteriza.

Las acciones de la vanguardia creadora unida por el arte joven, incluye cruzadas artísticas en comunidades del Escambray, en las provincias de Cienfuegos, Sancti Spíritus y Villa Clara, que se extenderán durante toda esta semana, oportunidad para compartir alegría y talento junto a los pobladores de esos lugares.

En la capital cubana, hoy martes, a las 5:00 p.m. la AHS invita igualmente a las Tardes de Cine Negro, en la Sala Alfredo Guevara del Pabellón Cuba, mientras mañana a las 6:00 p.m. se presentará El Hijo de Teresa y La Llegada en el propio recinto sede nacional de la organización.

La gustada tertulia Encuentro con, que conduce Magda Resik en el Salón de Mayo, tendrá como invitado el jueves a las 3:00 p.m. al sobresaliente artista visual Rafael Zarza, Premio Nacional de Artes Plásticas; y un poco más tarde, a las 6:00 p.m., La Pérgola acogerá el habitual espacio Sin tanto drama.

Foto: Tomada de AHS

No faltarán el Viernes del Disco —de conjunto con la EGREM—, ni la cita trovadoresca Tres tazas, el mismo día en La Pérgola.

Toledo Garnache destacó que el sábado desde las 11:00 a.m. se dedica a los niños en el escenario central, mismo lugar donde en la noche amenizará Anthony Bravo en concierto, sin olvidar el popular encuentro de Arte en la Rampa, Por los caminos del arte, con Marianela Dufflar; esta vez acompañada de la cantante Annie Garcés, la musicóloga Neris González Bello, la cantautora Santa Massiel, las actrices Mayelín Barquimero, Tamara Castellanos y Yamira Díaz, además de la periodista cultural Letty Alvarado y la destacada locutora Yanela de la Rosa.

El domingo 24, regresan los pequeños de casa en la mañana; mientras en la tarde tendrá lugar la Peña campesina, para cerrar la semana con Timbalaye a las 4:00 p.m, y desde las 6:00 p.m. Arnaldo y su Talismán.

El máximo dirigente de la AHS puntualizó por último que cada sede provincial mantiene su programación, lo que evidencia el compromiso de la vanguardia artística de la juventud, unida por el arte desde hace 39 años.

