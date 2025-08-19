Comienza en Granma venta de gas licuado por la aplicación Mi Turno

Luego de varios meses de paralización, este sábado comenzó la venta del gas licuado del petróleo en la provincia de Granma. La nueva modalidad para la distribución del demandado combustible es a través de la aplicación "Mi Turno". Iniciativa que pretende lograr una distribución equitativa del producto para la satisfacción de los clientes.

Por: Lianet Pérez Sánchez

La Unidad Empresarial de Base División Territorial de Comercialización de Combustibles de Granma, inició este sábado la distribución de gas licuado de petróleo en los municipios de Bayamo y Cauto Cristo, tras completar el reaprovisionamiento y la revisión técnica de cilindros para detectar fugas.

Las ventas comenzaron a las 7:30 a.m. en puntos designados, con distribución en días alternos que incluirá también a Cauto Cristo y Jiguaní.

En dependencia de la disponibilidad del producto en la provincia, continuará la comercialización en el territorio, pero esta vez de forma simultánea, incluyendo a quienes obtuvieron el acceso por la vía Mi turno, por la plataforma digital.

En tal sentido, Kenia García Valdés, Especialista en Comunicación de la Empresa Comercializadora CUPET GRANMA informó al respecto:

La venta del combustible doméstico se garantiza de forma efectiva con el apoyo de organismos, el gobierno, trabajadores sociales, así como la disciplina popular.

Entrevista a población:

La nueva versión de Transfermóvil, del 20 de junio, permite a cada usuario solicitar hasta tres turnos, con un costo de diez pesos no reembolsables para la compra del GLP a través de la aplicación Mi Turno.

También posibilita que el cliente modifique hasta tres veces la fecha en que será atendido.

Sin dudas, mi Turno constituye una opción necesaria. Una vía que, bien empleada, garantizará un expendio más organizado, transparente y accesible al demandado producto. Concluirán así las colas físicas. En tanto el tiempo de los usuarios y trabajadores podrá aprovecharse de manera eficaz.

