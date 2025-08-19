Banco Metropolitano garantiza pago ágil y sin alteraciones a jubilados tras incremento parcial de pensiones

En el marco del incremento parcial de pensiones, durante los días de pago a pensionados y jubilados en este mes de agosto, el Banco Metropolitano (Banmet) destaca los aspectos a tener en cuenta por beneficiarios de la medida y público en general, en pos del éxito, agilidad y mejor organización del proceso.

Banco Metropolitano en La Habana. Foto: Ladyrene Pérez/Cubadebate.

Como parte de la protección especial a este segmento poblacional desde la institución bancaria, se ha establecido que el calendario de pago a jubilados y pensionados no sufra alteración alguna y se mantengan como hasta ahora las fechas de cobro y los grupos anteriormente definidos.

Pese al aumento de los montos a pagar, Banmet garantiza, además, la emisión integra de la pensión o jubilación a cada cliente, durante la jornada que realice la gestión.

Entre el 21 y el 26 de agosto venideros, la entidad sostendrá la atención prioritaria a jubilados y pensionados, alternando con el resto de los usuarios que acudan a las sucursales.

Acompañamiento y apoyo en cada momento del proceso a este sensible segmento poblacional, constituye el encargo primero de todos los trabajadores bancarios al frente de la tarea, para lo cual se garantizará el cobro de las pensiones, lo mismo por caja que por cajero automático, teniendo los jubilados y pensionados absoluta preferencia y asesoramiento desde cualquiera de estas vías.

La actual medida de aumento parcial de pensiones, efectiva a partir del presente mes, ha generado altas expectativas en los sectores beneficiados, ante lo cual la institución bancaria ha decidido reforzar los ya existentes mecanismos de seguimiento especial a dichos grupos.

Cubadebate