Millonaria participación en campaña de apoyo a Cuba en Vietnam

Más de un millón 730 mil aportes por un monto superior a los 13 millones de dólares recibió hasta hoy la campaña nacional de apoyo a Cuba, lanzada aquí por la Cruz Roja de Vietnam.

De acuerdo con la institución, hasta las 11:00 (hora local) de este martes se recaudaron 341,1 mil millones de dongs (unos 13 millones 120 mil dólares), cifra cinco veces más alta que la meta fijada inicialmente en 65 mil millones de VND.

Entre los más recientes donativos recibidos por la organización social humanitaria figura el realizado la víspera por el Hospital de Amistad Vietnam-Cuba, una de las cinco obras donadas por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, durante su visita a esta nación indochina en 1973.

El nosocomio, inaugurado en 1981 en Dong Hoy, antigua provincia de Quang Binh, fue en su momento uno de los más modernos en Vietnam, y según recordó en un artículo el ex vicecanciller Nguyen Dinh Bin estaría destinado a “curar a los soldados del Sur y las poblaciones en las zonas que más sufrieron la atroz guerra”.

También la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) llamó ayer a sus funcionarios, reporteros, editores y demás personal a unirse a la campaña “65 años de solidaridad Vietnam-Cuba”, lanzada por la Cruz Roja como parte de las actividades conmemorativas por el sexagésimo quinto aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Al referirse a los especiales nexos existentes entre ambos países, la directora general de la VNA, Vu Viet Trang, subrayó que “esta alianza se ha convertido en un símbolo ejemplar de la solidaridad internacional, que ha resistido el paso del tiempo y las dificultades”.

La muy conocida declaración del líder Fidel Castro: “!Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre!”, encarna esta lealtad inquebrantable, profundamente arraigada en el corazón del pueblo vietnamita, aseveró.

Viet Trang recordó que la VNA mantiene una estrecha y duradera relación con dos agencias de noticias de la isla: la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina y la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

La directora general instó asimismo a todas las unidades de la VNA a difundir ampliamente los mensajes “Vietnam-Cuba: Siempre unidos en tiempos difíciles – Solidaridad ante las dificultades”, y “Vietnam sigue ahí”.

Puesta en marcha el pasado miércoles en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro y en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la campaña de apoyo a la isla se extenderá hasta el próximo 16 de octubre.

