Reportan nuevo declive de los precios del petróleo

Los operadores de materias primas reportaron hoy un nuevo descenso en los precios del petróleo, ahora impactados por las negociaciones en materia de geopolítica y guerra.

Dichos valores declinaron el martes, ya que los operadores sopesan la posibilidad de que las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra puedan conducir al levantamiento de las sanciones sobre el crudo ruso, aumentando la oferta.

Los futuros del Brent de referencia europea perdieron 82 centavos, 1,23 por ciento, a 65,78 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate para entrega en septiembre (WTI), restaron 86 centavos, 1,36 por ciento, a 62,56 dólares.

El contrato más activo del WTI para octubre bajó 82 centavos, o un 1,31 por ciento, a 61,88 dólares.

