Jordania reitera rechazo a acciones criminales de Israel

El Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Jordania condenó hoy enérgicamente las acciones de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza, al denunciar la matanza, destrucción y desplazamiento de civiles palestinos.

En un comunicado, la institución legislativa rechazó las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en torno al denominado “Gran Israel”, así como los pronunciamientos del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien abogó por ampliar los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Según el comité, estas políticas buscan dividir el norte y el sur de Cisjordania y obstaculizar el establecimiento de un Estado palestino independiente. El documento calificó tales declaraciones y prácticas como una violación flagrante del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907.

Asimismo, alertó que estas medidas amenazan la paz y la seguridad internacionales, socavan el proceso de paz y anulan las perspectivas de una solución de dos Estados.

El comité subrayó, además, que las acciones de Israel contradicen los artículos 2 y 3 del Tratado de Paz jordano-israelí de 1994, poniendo en riesgo sus cimientos y revelando las intenciones “expansionistas y agresivas” del Estado ocupante.

“Israel asume plena responsabilidad de extinguir las posibilidades de paz y perpetuar la inestabilidad en la región”, advirtió la declaración, al tiempo que llamó a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar medidas inmediatas para detener la guerra en Gaza y poner fin a la ocupación.

