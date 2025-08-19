Autoridad en Gaza denuncia colapso sanitario por agresión israelí

El sector sanitario se enfrenta a un colapso sin precedentes en Gaza debido a la guerra y al bloqueo impuesto por Israel, cuyo Gobierno impide la entrada de medicinas, suministros y alimentos, denunció hoy una fuente oficial.

El director general del Ministerio de Salud en Gaza, Munir al-Barash, detalló que el número de hospitales operativos se redujo a 15, y solo con funcionamiento parcial, de los 38 que anteriormente prestaban servicios en el territorio.

Citado por la agencia de noticias Shehab, el galeno reveló que las Fuerzas Armadas israelíes mataron en los últimos 22 meses a unos mil 590 trabajadores del sector, incluidos unos 200 médicos.

Además, las tropas de ese país arrestaron a mil 360 empleados sanitarios, entre ellos Hussam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan, y a Marwan al-Hams, responsable de los hospitales de campaña en Gaza.

La situación humanitaria alcanzó niveles “más peligrosos que en cualquier etapa anterior”, enfatizó.

Al-Barash señaló que unos 40 mil bebés y 250 mil niños sufren el riesgo de una muerte lenta en los próximos seis meses debido a la desnutrición severa.

Registramos 320 casos de aborto espontáneo por desnutrición y falta de atención médica, además de unos 19 mil casos de diarrea aguda, la mitad de ellos en menores, por la contaminación y la alta salinidad del agua, destacó.

El doctor señaló que los niveles de anemia llegaron a niveles sin precedentes y como ejemplo, explicó, apenas solo dos de cada 10 personas pueden donar sangre.

Advirtió que el 70 por ciento de los medicamentos esenciales se agotaron por completo, lo cual agrava la situación humanitaria y amenaza la vida de miles de pacientes y heridos que necesitan tratamiento urgente y evacuación médica.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959