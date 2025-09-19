Anuncian importante documental sobre tabaco de Cuba

La corporación Habanos S.A., anunció hoy la presentación de un importante documental sobre los puros Premium de Cuba, que tienen gran impacto en el mercado tabacalero internacional.

Señala la nota que se trata de La Magia del Behike, la segunda parte de un filme que refleja la industria de los habanos en la isla y los avales de dicho producto para calificarlos como los mejores cigarros del mundo.

Indica la nota de este viernes que es una serie documental que explora la exitosa historia de Cohiba Behike, como un Legado de Perfección.

Recalcan que Habanos, S.A., líder mundial en la comercialización de puros Premium, junto al reconocido creador de contenido Kirby Allison, se enorgullece en anunciar el estreno del segundo episodio de La Magia del Behike.

Añaden que consiste en una serie documental emblemática que celebra el Aniversario 15 de Cohiba Behike, el habano más exclusivo jamás creado.

Tras el éxito del Episodio 1, que exploró los orígenes de este icónico Habano, el Episodio 2 – Un regalo de la Naturaleza – transporta a los espectadores al corazón mismo del Behike.

Desde los fértiles campos de Vuelta Abajo, muestran las bondades tabacaleras cubanas, la occidental zona más prestigiosa en el cultivo del considerado mejor tabaco del mundo, donde crece la mítica hoja Medio Tiempo.

Consiste en una hoja tan rara que se logra solo del tres al cinco por ciento de las plantas de tabaco, hasta los sagrados salones de la famosa Fábrica El Laguito, donde los torcedores más expertos de Cuba transforman estas hojas en auténticas obras maestras.

Este episodio destaca el arte, la tradición y la precisión incomparables que definen al Behike.

El realizador estadounidense Kirby Allison señaló al respecto que Cohiba Behike, no es solo un tabaco, es la máxima expresión de la excelencia cubana.

Y dijo, Cada hoja, cada mano, cada instante en su creación refleja la supremacía del tabaco cubano. Es verdaderamente un regalo de la naturaleza, elevado por la artesanía y venerado por conocedores en todo el mundo.

Producido en colaboración con Habanos, S.A., La Magia del Behike ofrece un acceso sin precedentes a las legendarias plantaciones de Cuba, sus históricas fábricas y los guardianes de sus tradiciones más sagradas.

Habanos S.A., es líder mundial en la comercialización de puros Premium tanto en Cuba como en el resto del mundo. Para ello cuenta con una red de distribución exclusiva presente en los cinco continentes y en más de 130 territorios (www.habanos.com).

La firma comercializa 27 marcas elaboradas Totalmente a Mano entre las que destacan Cohiba, Montecristo, Romeo y Julieta, Partagás, Hoyo de Monterrey, H. Upmann y Trinidad, con la distinción adicional de estar amparadas por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Habanos.

Los Habanos se siguen elaborando Totalmente a Mano desde hace más de 500 años y desde entonces son referencia para todo el mundo.

Kirby Allison es un reconocido creador de contenido especializado en estilo de vida de lujo, experto en cultura del tabaco, moda y marroquinería artesanal. A través de su canal de YouTube, construyó una comunidad global de aficionados al refinamiento y la excelencia, concluye el mensaje oficial de Habanos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959