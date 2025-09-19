Cubano Rosillo por pase a semifinales en Mundial de Luchas

Rosillo, monarca en la cita del orbe de 2023 en Belgrado y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, suma par de victorias en el torneo ante el sueco Aleksandar Stjepanetic (8-0) y en octavos de final doblegó al estonio Richard Karelson (9-0).
El joven cubano, de 26 de años de edad, invicto en la actual temporada internacional en siete entradas a la colchoneta, acumula 48 puntos marcados y uno solo permitido en sus duelos oficiales este año.
El vigente campeón olímpico, el iraní Mohammad Abdollah Saravi, también avanzó entre los mejores ocho de la división y en su próximo combate rivalizará con el georgiano Giorgi Melia.