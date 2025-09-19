Cubano Rosillo por pase a semifinales en Mundial de Luchas

El cubano Gabriel Rosillo enfrentará hoy al bielorruso Kiryl Maskevich en cuartos de final de los 97 kilos del estilo grecorromano del Campeonato Mundial de Luchas, con sede aquí hasta el 21 de septiembre.

Rosillo, monarca en la cita del orbe de 2023 en Belgrado y bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, suma par de victorias en el torneo ante el sueco Aleksandar Stjepanetic (8-0) y en octavos de final doblegó al estonio Richard Karelson (9-0).

El joven cubano, de 26 de años de edad, invicto en la actual temporada internacional en siete entradas a la colchoneta, acumula 48 puntos marcados y uno solo permitido en sus duelos oficiales este año.

El vigente campeón olímpico, el iraní Mohammad Abdollah Saravi, también avanzó entre los mejores ocho de la división y en su próximo combate rivalizará con el georgiano Giorgi Melia.

