Cariño de millones de corazones vietnamitas por Cuba se desborda

La campaña de apoyo a Cuba lanzada aquí hace hoy 38 días por la Cruz Roja de Vietnam evidencia cotidianamente que el cariño de millones de vietnamitas por la Isla continúa desbordándose como las olas del mar.

Así lo hizo notar la propia organización social humanitaria en uno de los posts publicados en su página de Facebook para actualizar sobre la marcha de la iniciativa, que hasta el miércoles último recibió más de dos millones 41 mil aportes por un monto de aproximadamente 424 mil millones de dongs (más de 16 millones 600 mil dólares).

“Cada número es una muestra de amor enviada a un amigo lejano”, escribió la Cruz Roja vietnamita, que destacó también el alcance internacional de la campaña, que transcurre en el contexto del Año de la Amistad Vietnam-Cuba y el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Entre las noticias más recientes dadas a conocer por la entidad figuran la participación del hospital de guerra de nivel dos, número seis, de la Oficina de Mantenimiento de la Paz de Vietnam que actualmente presta servicios en la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (Unmiss), así como de la Policía en la provincia de Lang Son.

Cada aporte, por pequeño que sea, es visto como un gesto noble y hermoso que expresa el cálido afecto y da fuerzas al pueblo cubano, un amigo tradicional de Vietnam, insistió la organización.

Con el propósito de recaudar 65 mil millones de dongs (dos millones 470 mil dólares), la campaña comenzó el 13 de agosto último, en ocasión del 99 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro. Sin embargo apenas 30 horas después de iniciada alcanzó la meta propuesta inicialmente.

De acuerdo con el presidente a.i, de la Cruz Roja de Vietnam, Nguyen Hai Anh, esta es la primera vez que una campaña internacional impulsada por esa entidad alcanza tal magnitud, tanto en términos de fondos recaudados como en número de participantes, en un período de tiempo tan corto.

En la ceremonia de lanzamiento de la campaña el miembro del Buró Político del Partido Comunista (PCV) y presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien, subrayó que esta acción demuestra la tradición de humanidad del pueblo vietnamita y la profunda amistad existente entre los pueblos de ambas naciones.

El programa no solo busca brindar apoyo material para superar las dificultades inmediatas por las que atraviesa Cuba, sino también difundir con fuerza un mensaje de empatía y solidaridad internacional, señaló Van Chien y reiteró que, en cualquier circunstancia, el pueblo vietnamita siempre está junto al pueblo cubano.

Esta –remarcó- es una conexión tradicional de afecto que se extiende por 65 años y en la cual “el cariño fraternal ha superado todas las distancias geográficas y las condiciones económicas para convertirse en un valor espiritual perdurable”.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959