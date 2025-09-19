China-América Latina y el Caribe estrechan cooperación en defensa

El ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, general de cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, participó en este evento junto a unos 20 altos representantes de entes castrenses y el ministro de defensa nacional chino, Dong Jun.
El tema principal de esta cita fue «Futuro Compartido y cooperación Ganar-Ganar», lo cual está a tono con la diplomacia de diálogo, colaboración y consulta que impulsa el gigante asiático.
El Foro de Xiangshan, cuyo tema es «Proteger el orden internacional y promover el desarrollo pacífico», finaliza hoy con la participación de delegados de más de 100 países, regiones y organizaciones internacionales.
De acuerdo con datos oficiales, el evento registró la asistencia de más de mil 800 participantes, incluidos más de 40 representantes a nivel ministerial y jefes de defensa, así como altos funcionarios de la ONU y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
El encuentro incluyó cuatro sesiones plenarias y ocho reuniones paralelas para discutir la gobernanza de seguridad global, la confianza estratégica en Asia-Pacífico y la evolución de la forma de la guerra, entre otros temas.
Como actividad paralela, se celebró la Exposición de Equipos y Tecnologías Avanzadas de Doble Uso de Beijing, la cual muestra aplicaciones en inteligencia artificial, drones y ciberseguridad.
El tema de esta exposición fue «Uso pacífico de la ciencia y la tecnología, la ciencia y la tecnología protegen la paz». El Foro Xiangshan, celebrado por primera vez en 2006, se ha consolidado como una plataforma de diálogo de alto nivel en materia de defensa y seguridad con importante influencia en la región de Asia-Pacífico.
Previamente el ministro de defensa chino conversó de forma separada con los invitados, entre ellos su homólogo cubano, a quien ratificó el excelente estado de los nexos bilaterales y el respaldo de China a la soberanía nacional de la isla.
La víspera Beijing denunció las tácticas de coerción de Estados Unidos sobre países latinoamericanos y caribeños.
China y América Latina son «buenos amigos y socios» que cooperan sobre bases de «igualdad, beneficio mutuo y desarrollo conjunto», dijo la Cancillería.
El vocero Lin Jian enfatizó que la región latinoamericana y caribeña «no es el patio trasero de nadie» y tiene derecho a elegir sus caminos de desarrollo y socios cooperantes.