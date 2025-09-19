Concluye en Cuba evento internacional sobre patrimonio

El IV Encuentro internacional preservación del patrimonio documental: experiencias y desafíos concluye hoy en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (BNJM) donde se desarrolló un amplio programa teórico y artístico con varios países participantes.

La presentación de ponencias fue el plato fuerte del certamen en el que asistieron México, Perú, Bulgaria, Panamá, Chile, Timor-Leste, Venezuela y Sudáfrica.

Como la inauguración, el teatro Hart, de la BNJM, será el escenario de la clausura del encuentro y donde también se expondrán interesantes reseñas y trabajos sobre la labor patrimonial documental y de memoria histórica en nuestro país.

El coleccionismo de carteles, gobernanza colaborativa, digitalización ética y estándares abiertos para

bibliotecas digitales cubanas, así como limpieza integrada y su impacto en la preservación de los documentos, son algunas de las presentaciones que tendrán lugar en la mañana de este viernes.

Uno de los temas esperados es el que presentará el especialista de la BNJM Osdiel Ramírez, quien disertará con la interrogante: ¿Por qué la preservación prolonga la vida?

Para concluir la jornada y el certamen se dará lectura a la relatoría del IV Encuentro internacional Preservación del patrimonio documental. Experiencias y desafíos, y las palabras de despedida a cargo del director de la BNJM, Omar Valiño.

