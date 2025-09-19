Reconocen a cederistas y colectivos destacados de la provincia por el aniversario 65 de los CDR

Una representación de miembros de los comités de defensa de la Revolución en el municipio Yara se dieron cita en en el parque Carlos Manuel de Céspedes de ese territorio para realizar el acto central por el aniversario 65 de esa organización. Durante la celebración, fueron conferidos el galardón de Vanguardia Nacional al municipio de Pilón, así como la distinción 28 de Septiembre; la medalla “Por la defensa” y la “Unidad del barrio”; la bandera “28 de Septiembre”, y el Premio del barrio a cederistas y colectivos destacados de la provincia.