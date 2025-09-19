Dúos playeros cubanos desde hoy en pre mundial de Punta Cana

Carlos González Rego
Según el sitio www.norceca.net, Damián Gómez y Eblis Veranes, segunda pareja de la mayor de las Antillas, abrirán su accionar en el grupo A ante los dominicanos Hayerling De Jesús- Melvin De Jesús, mientras que Maykelin Drik y Kailin Garrido lo harán en el B frente a las costarricenses Aliza Aguilar- Laura Molina y las nicaragüenses Socorro López-Lolette Rodríguez, en ese orden.
En total serán 21 duplas de 12 países las que competirán en el pre mundial, 12 masculinas y 10 femeninas anuncian los organizadores, quienes también informaron que estarán en juego cuatro plazas por género para el mundial de Adelaida, Australia, del 19 al 21 de noviembre.
Este viernes se efectuarán 20 partidos de la ronda preliminar de grupos, 12 en el torneo masculino y ocho en la femenino.
La ronda preliminar concluirá el sábado, así como también los partidos de cuartos de final y la ronda de perdedores, mientras que el domingo serán las semifinales, los partidos para definir posiciones y en los que se disputarán las medallas de oro, plata y bronce.