Cuba anuncia su equipo sub-23 para el Premundial de Panamá

La Federación Cubana de Béisbol y Sóftbol dio a conocer hoy el equipo Cuba sub-23 que competirá en el Premundial de Panamá, del 27 de octubre al 4 de noviembre, buscando clasificar al Mundial de 2026.

Foto: Roberto Morejón

Boris Luis Cabrera

Bajo la dirección del técnico avileño Danny Miranda, la nómina reúne a 24 jóvenes talentos de todo el país, varios con experiencia internacional en ligas de Japón e Italia, muestra del relevo que impulsa el béisbol cubano en su camino a la élite.

La lid panamericana contará con diez selecciones, entre ellas potencias regionales como México, Puerto Rico y Nicaragua, y otorgará los tres boletos directos para el certamen universal de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

Equipo Cuba U23 – Premundial Panamá 2025

Receptores: Harol Vázquez Rizo (SCU), Yoan Montenegro Delgado (VCL).

Jugadores de cuadro: Yulieski Miguel Remón Tejeda (GRA), Boris Javier Madrazo Blanco (IJV), Euclides Edgar Pérez Chiang (SCU), Jean Lucas Baldoquín Martínez (LTU), Christian Leandro Rodríguez García (VCL), Leonardo Adrián Alarcón Pérez (GRA), Juan Manuel Pérez Díaz (PRI).

Jardineros: Raider Abel Sánchez Trutie (SCU), Ernesto Pérez Beritán (GRA), Yasel Izaguirre Santoya (LTN), Dairon Javier Miranda Díaz (HAB).

Lanzadores: Yuniel Batista Ramírez (CAV), Fher Cejas Pérez (HAB), Frank Denis Blanco González (PRI), Alexei Ricardo García (GRA), Eliander Bravo Velázquez (LTU), Darío Sarduy Medina (VCL), Randy Martínez Pacheco (PRI), Rafael Perdomo Eizmendiz (HAB), José Ignacio Bermúdez García (MAY), Riquelmis Odelín Marrero (CMG), Lee Andy Plumas Portome (HAB).

Cuerpo técnico: Danny Miranda Agramonte (director, CAV), Julio César Álvarez Pérez (auxiliar, VCL), Raúl Isidro Ballester Oramas (auxiliar, HAB), Marcos Antonio Fonseca López y Reynier Madruga Bastida (coaches de pitcheo), Alain Álvarez Moya (delegado), Evelio Pérez Rodríguez (médico).

