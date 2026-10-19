Un sentimiento llamado AHS

Palabras del escritor y periodista Yasel Toledo Garnache, presidente nacional de la AHS, en la Entrega de los Premios Maestro de Juventudes y acto por los 40 años de la Asociación Hermanos Saíz.

Para nosotros, la AHS es mucho más que una organización. Constituye también una familia, un grupo de amigos, una vanguardia de jóvenes que sentimos pasión inusual por el arte y también por Cuba, esa madre grande que merece siempre nuestro cariño.

La Asociación es también un sentimiento, un palpitar con ritmo singular, una certeza, un camino, un impulso real a favor del bien. Es casa de todos los que amamos la cultura, sin importar los años, por eso resulta tan vital el vínculo con nuestros Maestros, los Miembros de Honor, nuestros referentes, con aquellos creadores de diferentes etapas, con todas las personas que jamás renunciamos a la belleza.

Hoy no queremos hablar de lo conseguido en la etapa más reciente. Deseamos, sobre todo, agradecer a las generaciones anteriores que fundaron e hicieron crecer esta organización hermosa. Queremos que ustedes, todos los presentes, sientan nuestro cariño y el deseo inmenso que tiene la Asociación de ayudar siempre a los jóvenes creadores, a todo el sistema de la cultura, al pueblo del cual somos parte y a la nación.

La AHS es un hogar para el arte emergente, para ser jóvenes todo el tiempo, para unirnos con toda nuestra diversidad, para ir siempre hacia adelante y vencer cualquier obstáculo. Un grupo de amigos para reír y soñar, para experimentar y ser más fuertes.

Una familia para nunca estar solos, para polemizar y, a pesar de todo, amarnos. Una vanguardia para demostrar que las utopías son posibles, para tratar que nuestra obra sea cada vez mejor, para sabernos todo lo importante que somos sin perder jamás la humildad, para transformar nuestras realidades a favor de nosotros y sobre todo de los demás.

AHS para la creación transgresora, que motive el pensamiento; para nunca detenernos, para abrazarnos a una canción o a un poema, para confrontar ideas y construir en colectivo, para presentar nuestro arte en grandes escenarios y también hacerlo en comunidades, escuelas y centros laborales.

El corazón de la AHS, su cuerpo, sus venas, su mente… somos todos nosotros, los jóvenes de 20, 30 ó 70 años, de cualquier edad, que a lo largo y ancho del país y en otras partes del mundo le somos útiles, formamos parte de su palpitar y la queremos, a veces, casi con “locura”. Confiamos mucho en la sensibilidad que emana del arte y también en el coraje mambí que llevamos en nuestras venas.

Existe un Pensamiento y un Alma AHS, un corazón fuerte y sensible, que nunca renuncia a la coherencia ni al valor. Hay muchos versos en el esfuerzo diario, en la sonrisa de cada persona, y en el afán de no rendirnos jamás, a pesar de las dificultades.

La AHS en matanzas, athenas rockyasel, 06

Quiero resaltar de manera especial a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, esa organización hermana, que cumplió 65 años de vida el pasado mes de agosto. A todos sus integrantes también el cariño de los jóvenes de la AHS, algunos de los cuales tenemos el orgullo de ser parte de esa Unión.

Nuestro reconocimiento, además, para los trabajadores del Ministerio de Cultura, que arriba a los 50 años de existencia, y a los profesores, estudiantes y diversas generaciones de graduados de la Universidad de las Artes, que también llega a las cinco décadas de vida. En todo ese sistema institucional, en el quehacer permanente, en el apoyo a los creadores de diferentes generaciones, en los sueños y proyectos conjuntos late con fuerza el corazón cultural de la nación.

Nuestro cariño también a todo el sistema de la UJC, organización que el próximo 4 de abril cumplirá 65 años. Los jóvenes cubanos, de absolutamente todos los sectores de la sociedad, debemos estar siempre muy juntos a favor del bien. El abrazo a los integrantes de la Brigada de Instructores de Arte, que tenemos tantos pasos de conjunto.

Nos alegra volver hoy al encuentro con nuestros Maestros, los Miembros de Honor y otros sobresalientes creadores. Lo hacemos con el encanto adicional de saber que este 18 de octubre la AHS cumplirá sus segundos ´20, 40 años de una labor incesante en ese mar a veces tempestuoso, siempre desafiante y repleto de pasiones que es el arte.

La AHS en Bartolomé Masó

El amor y admiración a ustedes, nuestros Maestros. A Regina, con su elegancia y disciplina propias del Ballet, que desde su Camagüey despierta la admiración de muchos.

A Moisés Finalé y su obra tan peculiar en las artes visuales, que ha estado junto a los jóvenes en eventos como las Romerías de Mayo.

A Josué Oliva, un guantanamero con una vida de canciones, un fundador con su guitarra.

A Marilyn Bobes, una escritora que desde sus letras transmite cercanía y un sentido reflexivo, una autora que después de conocerla uno jamás olvida su sonrisa.

Nuestro cariño al Maestro José Ramón Artigas, un hombre De la Gran Escena, con una humildad y un compromiso con el arte admirables.

A María Elena Vinueza, una eterna joven de la AHS que cautiva con su voz y pasión por la música. Nacida en Ecuador, se ha convertido en una cubana total.

Al realizador audiovisual y director de programas Orlando Cruzata, a quien tal vez ya algunos llamen Lucas, él también fue integrante de la AHS.

A la promotora cultural villaclareña, bailarina e investigadora Marta Anido, quien con 95 años de edad está muy activa en lo creativo. Su vida es una coreografía de talento y constancia.

Al escritor e investigador Jorge Fornet. Su padre Ambrosio seguramente lo mira con mucho orgullo. En los textos y análisis de Jorge, palpita también parte esencial de la memoria cultural cubana.

A Josefa Bracero, una radialista incansable, que también ha dedicado mucho tiempo a escribir sobre la historia de ese medio y sus desafíos.

A la actriz Mirtha Ibarra, uno de los rostros más conocidos del cine cubano, una mujer pasional que ha dedicado gran parte de su vida al Séptimo Arte.

A la compositora, guitarrista y cantante Liuba María Hevia, una de las voces indispensables de la Nueva Trova Cubana, una amiga de los jóvenes, que mantiene comunicación frecuente con la AHS e incluye a sus integrantes en diversos proyectos.

Nuestra admiración también a los escritores Lucía Muñoz Maceo, conocida como la Novia de Bayamo, y Luis Carlos Suárez, dos granmenses de gran talento y bondad que ayudan siempre a las nuevas generaciones y hacen poesía todos los días desde la literatura, la familia y sus maneras de ser.

Al actor santiaguero Dagoberto Gaínza, profesor querido y respetado con quien compartimos hace poco en su casa. Dagoberto posee una trayectoria artística admirable y un compromiso con la cultura y su Santiago, que impresiona.

Al compositor Rodulfo Vaillant García, defensor de la música popular cubana y de eventos imprescindibles, guardián auténtico de parte de lo mejor de nuestra cultura.

Este año, entregamos también este importante reconocimiento a un intelectual, investigador y amigo, que ha defendido a nuestro país en foros internacionales, ha promovido la solidaridad entre nuestros pueblos, y su voz, siempre lúcida y comprometida, ha sido entrañable en tiempos verdaderamente retadores. Esa persona es el fraile dominico, teólogo de la liberación, escritor y activista social brasileño Frei Betto.

Gracias a todos por sus obras, cualidades como seres humanos y la fidelidad al alma noble, hermosa y desafiante de la cultura cubana. Contamos siempre con su acompañamiento, consejos y también con las críticas que nos ayuden a ser mejores.

Nuestro cariño también a los Miembros de Honor, a quienes reciben la Condición Alma AHS, la Réplica del Monumento a los Hermanos Saíz y el Sello Aniversario 40. En ese camino, en el de la utopía y la belleza, la experimentación y el arte, el decoro y el amor, agradecemos la cercanía de todos aquellos que sueñan y hacen a favor del bien.

Son muchos los desafíos del presente, pero también la voluntad y la inteligencia. Nuestro compromiso es ser siempre lo mejor posible como creadores y seres humanos, como cubanos e hijos dignos de esta tierra. Como expresó Luis Saíz Montes de Oca, “tenemos una obra inmensa que realizar”. Que el arte y la belleza nos acompañen siempre. Muchas gracias.

Radio Bayamo