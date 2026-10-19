Netanyahu busca nueva guerra para evitar la cárcel, afirma Irán

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, acusó hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de intentar arrastrar a Estados Unidos a una nueva guerra contra Teherán para evitar enfrentar posibles consecuencias judiciales.

En un mensaje publicado en la red social estadounidense X, Araqchi respondió a recientes declaraciones del jefe de Gobierno israelí y afirmó que este busca provocar otro conflicto sin considerar sus consecuencias para Israel y el presidente estadounidense.

El canciller iraní sostuvo que su país salió fortalecido de los ataques anteriores dirigidos contra su territorio con el objetivo, según afirmó, de destruirlo.

«¿Quieren volver a tentar a la suerte? Adelante, inténtenlo, pero tengan cuidado; nosotros también tenemos asuntos pendientes», expresó Araqchi al dirigirse a la parte israelí.

Según el diario The Times of Israel, Netanyahu abordó la posibilidad de derrocar al Gobierno iraní al presentar el domingo su doctrina de seguridad, y calificó de vital importancia las elecciones previstas para el 27 de octubre.

El dirigente israelí señaló que el deterioro de la economía iraní incrementa la presión social y podría desencadenar nuevas protestas.

«Nuestro plan es integral y sumamente decisivo para derrocar al régimen, y estas son las instrucciones que he dado a todas las instituciones de seguridad», afirmó Netanyahu, según el medio.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones entre Washington y Teherán tras la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Las autoridades iraníes atribuyeron al conflicto miles de muertos, mientras Teherán respondió con ataques contra Israel y contra objetivos que identificó como estadounidenses en varios países de la región.

En abril se alcanzó un acuerdo de alto el fuego. Posteriormente, Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes, mientras las negociaciones bilaterales continuaron estancadas pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Las diferencias entre ambos países también abarcan la navegación por el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional y el abastecimiento mundial de energía y materias primas.

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