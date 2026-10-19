Entre la emergencia del huracán Melissa y el contacto con la Estación Espacial Internacional

La comunicación de los radioaficionados es fundamental para mantener informado al pueblo, durante sistemas climáticos, eventos hidrometeorológicos, desastres naturales e igualmente en los ejercicios para la etapa de guerra en tiempos de paz.

En esas circunstancias el “Consejo de Defensa Nacional” dirige las acciones a seguir, de conjunto con la “Defensa Civil”, como garantía del estado cubano en la salvaguarda de las personas y los recursos.

Lo anterior fue decisivo durante los embates del huracán “Melissa” que azotó entre otros lugares al poblado Grito de Yara, de Río Cauto en la provincia de Granma.

La participación de radioaficionados en esa comunidad fue necesaria para la coordinación, rescate y localización de personas en situaciones vulnerables o con peligro para la vida.

Allí se impuso el concurso de Luis Manuel Bonilla Jorge, presidente del radio club de Rio Cauto, un hombre de excepcionales cualidades humanas, quien expresó:

Pudimos salvar la vida de muchos pobladores, principalmente en zonas aledañas y lejanas, zonas en peligro, por la crecida de los ríos… Aquí todo se incomunicó, las carreteras, los caminos, todo… Y bueno nos quedamos sin corriente durante 29 días.

Grito de Yara necesita de éste método de comunicación por las vulnerabilidades del lugar, bastante lejano de la cabecera provincial, un asentamiento que cuenta con doce barrios rurales, algunos a más de cinco kilómetro de distancia.

Pero en la radioafición de ése poblado, no solo participa Luis Manuel Bonilla Jorge, también su hijo Edgar Bonilla Mainegra, quién jugó un papel primordial en esas acciones.

A través de él, se informó y se conoció de servicios vitales a los pobladores, como el abasto de agua, electricidad, alimentos, urgencias y servicios médicos por aquellos días de huracán.

Los reconocimiento a éste joven granmense avalan su trabajo en la comunicación constante, no solo en Granma, sino en Cuba y otras partes del mundo, y por si fuera poco también con el espacio fuera de la órbita terrestre.

Edgar Bonilla Mainegra vicepresidente de radio club de Rio Cauto nos cuenta que un contacto directo con la astronauta “Sunita Lyn Williams”, abordo de la estación espacial internacional, un contacto que se produjo entre 5 y 7 minutos aproximadamente, en el modo SSTV, o sea intercambio de imágenes vía radio… Aquí no se usó nunca la telefonía celular ni la internet… Es muy emotivo contactar con el espacio desde la tierra.

En momentos de activación del consejo de defensa provincial, los Radioaficionados forman parte indisoluble para la toma de decisiones ante cualquier evento climático.

Entre otras experiencias durante el paso del huracán “Melissa” por Grito de Yara, fue posible obtener imágenes a través de señales inalámbricas, además de una actualización de la futura trayectoria de éste fenómeno meteorológico de gran intensidad por aquella zona.

Así transcurre la vida de Luis Manuel y Edgar Bonilla, padre e hijo residentes en ese asentamiento cañero.

La superación constante los distingue, sobre todo tomando experiencias para ayudar en la comunicación de su pueblo ante cualquier situación de peligro, que es en definitiva su mayor empeño.

Periodista: Yoandris Cedeño Fonseca

Fotos: Cortesías del autor

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