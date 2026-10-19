Trabajan para continuar fortaleciendo el empleo de la ciencia en la producción arrocera de Granma

El fortalecimiento de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación centró los intercambios del Consejo Técnico Asesor de la Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique, de Granma, en una sesión que contó con la participación de la Interfaz Innova de la universidad de esta provincia.

Según la información divulgada por la empresa, identificada también como GRANMAX por su nombre comercial, los participantes abordaron la situación actual de esos procesos y las oportunidades para contribuir al desarrollo de la entidad.

El encuentro tuvo como ejes relacionados examinar cómo se gestiona la actividad científico-tecnológica en la organización y compartir criterios sobre las posibilidades de fortalecerla.

La innovación formó parte de ese análisis, junto con la ciencia y la tecnología, como ámbitos de trabajo vinculados al desarrollo empresarial.

La participación de la Interfaz Innova de la Universidad de Granma incorporó al intercambio a esa representación universitaria. En el espacio del Consejo Técnico Asesor, sus participantes compartieron criterios acerca del estado actual de la gestión y de las oportunidades que pueden favorecer su fortalecimiento.

La sesión puso, por tanto, la atención tanto en la situación de la empresa como en sus posibilidades de desarrollo. Ese fue el alcance del encuentro concebido como un intercambio sobre la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación, con participación universitaria y orientado a identificar oportunidades para mejorar esos procesos.

Radio Bayamo