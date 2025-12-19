Avanza en su recuperación tras huracán UEB Refugio de Fauna Delta del Cauto

La UEB Refugio de Fauna Delta del Cauto, en Río Cauto, avanza en la recuperación de sus áreas y la construcción del proyecto COBIMAS tras el huracán Melisa. Las labores incluyen la reactivación productiva, la restauración ambiental y la construcción de instalaciones como un inmueble socio administrativo y dos mini industrias.

La Unidad Empresarial de Base (UEB) Refugio de Fauna Delta del Cauto, en el municipio de Río Cauto, avanza en la recuperación de sus áreas y en la continuidad constructiva de su proyecto internacional, pese a las afectaciones dejadas por el huracán Melisa. Las labores se centran en la reactivación productiva y la restauración ambiental en esta importante zona de la provincia de Granma.

Se avanza en la construcción de instalaciones del proyecto COBIMAS, incluyendo un inmueble socio administrativo (con un 74% de ejecución) y dos mini industrias para queso de cabra y néctar de melón (42% y 35%, respectivamente).

La inauguración del inmueble está prevista para el 26 de diciembre. Se trabaja en la recuperación del inventario de cabras criollas, afectado por el ciclón, para garantizar la materia prima láctea.

Las inundaciones alteraron el hábitat de reptiles como cocodrilos e iguanas. La entidad realiza inventarios y trabajos para restablecer las condiciones de la fauna silvestre.

Desde el año pasado se construyen ranchones en la zona de El Guamito para la crianza especializada de cabras de leche, eslabón fundamental para abastecer la futura industria de queso.

