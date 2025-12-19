Ecos de un campeonato bien dulce

Han pasado varios días desde que el último ponche del relevista Luis Figueredo sellara la barrida y el consiguiente campeonato de la Empresa Agroindustrial Arquímides Colina , de Mabay (Bayamo), en la 43 Liga Azucarera de Béisbol (LAB).

Como se sabe, fue un triunfo que sorprendió hasta los propios vencedores porque nadie imaginaba que el equipo granmense pasara la escoba al fuerte elenco cienfueguero de Ciudad Caracas, armado con figuras de series nacionales como Yasmani Insua, Leorisbel Sánchez (ambos perdieron desde el montículo), Camilche Veloz y Edson Portela.

Frente a estas estrellas el “Colina” desplegó su verdadera fuerza: el carácter competitivo del equipo y así, como visitante, ganó tres partidos en Santa Isabel de Las Lajas, con marcadores de 8-5, 8-7 y 13-8. Después de eso era más fácil adivinar el triunfo de los bayameses, que finalmente se concretó con igual marcador que el tercer partido (13-8), en el terreno Graciliano Ramírez, de Mabay.

En ese choque el director de los locales, Damián Batista, no quería un “mañana”; por eso envió a la lomita a sus dos caballos de batalla: Yulier González (siete entradas) y Liván Suárez, quien necesitó la ayuda de Figueredo en el inning final. No obstante, si alguien debe mencionarse una y otra vez en este título es a Liván, porque aportó en tres victorias: una como abridor y otra como relevista, además de un salvamento.

Tras la hazaña, Damián explicaría que jamás imaginaron una barrida de 4-0 y entre los nombres que mencionó como destacados estuvo el del veterano Alberto Soto, autor de dos jonrones en el desafío final.

También tuvo palabras de elogio para los refuerzos Reinier Morales (Holguín) y Yaciel Pérez, (Santiago de Cuba), así como Dayron Jérez, integrante del último equipo de Granma sub 23.

Pero quizás lo más trascendental en esta victoria de la llamada pelota dulce es que fue el cuarto título de la Empresa Arquímides Colina, primer conjunto en lograr un tetracampeonato en la historia de estas lides, que ya tienen 43 ediciones.

Ahora queda seguir festejando hasta que llegue la convocatoria del torneo del próximo año, que seguramente será más competitivo. Es probable que estos dos finalistas junto al equipo del 30 de Noviembre (Artemisa), medallista de bronce, caminen mucho en pos del título, pero uno solo podrá llevárselo.

