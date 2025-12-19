Nueva tasa de cambio atrae atención en Cuba

La nueva tasa de cambio emitida por el Banco Central de Cuba (BCC) atrae hoy con fuerza la atención en Cuba y pone un granito de arena en la recuperación económica.

Medios como Cubadebate reflejan este viernes tal acontecimiento financiero y pone detalles sobre cómo entender tal propuesta.

La publicación reitera la reciente comparecencia especial de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, el mismo día de puesta en vigor de la medida, el 18 de diciembre.

Indican que el BCC ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas, bajo principios de gradualidad y temporalidad.

En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos.

Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria.

Un mercado cambiario requiere condiciones mínimas de estabilidad macroeconómica, capacidad operativa del sistema bancario y un marco regulatorio ajustado a las condiciones actuales.

Recalcan que una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca, con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas.

Considerando los elementos expuestos, se decidió poner en vigor, este 18 de diciembre de 2025, las medidas que garantizan la transformación del mercado cambiario de divisas.

En esta primera etapa, se ha concebido su estructuración en tres segmentos cambiarios, dos tasas de cambio fijas -ya existentes- un segmento I que opera a 1 por 24, un segmento II que opera a 1 por 120, y se añade un tercer segmento con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central.

La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas.

Entre las medidas que se implementarán se destaca la estabilización y el fortalecimiento progresivo de las denominadas cuentas en MLC, contrario a lo que, falsamente algunos especulan.

Concluyen, que las disposiciones jurídicas que implementan las transformaciones del mercado cambiario son publicadas en Gaceta Oficial y entraron en vigor el 18 de diciembre de 2025. En lo adelante, el Banco Central de Cuba publicará en su sitio web las tasas de cambio de cada día.

