Inaugura Ballet Nacional de Cuba histórica temporada de Don Quijote

El Ballet Nacional de Cuba (BNC) inaugura hoy una temporada del clásico Don Quijote en homenaje a la legendaria Alicia Alonso, con motivo del aniversario 105 del natalicio de esa prima ballerina assoluta.

Fotos: Ahmed Piñeiro

La sala Avellaneda del Teatro Nacional acogerá las funciones los días 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y el 1 de enero de 2026.

El monto recaudado en taquilla correspondiente al 19 y 20 de diciembre será donado por la compañía Patrimonio Cultural de la Nación a los damnificados del huracán Melissa, según comunicó a Prensa Latina la directora general del BNC, Viengsay Valdés.

Dos consagrados primeros bailarines, Anette Delgado y Dani Hernández, tienen a su cargo la apertura de la temporada este viernes y volverán a deleitar al público el domingo 21 de diciembre.

El resto de las funciones serán protagonizas por Laura Kamila y Yankiel Vázquez (20 y 29), Nadila Estrada y Alejandro Alderete (26), Gabriela Druyet y Ányelo Montero (27 de diciembre y 1 de enero).

Kamila, Estrada y Alderete tendrán la oportunidad de debutar en los papeles principales de Don Quijote, un clásico tan atractivo y complejo que no existe concurso de relevancia en donde no se baile, al menos un fragmento: sea alguna variación o el pas de deux de la obra.

Mientras, los días 28 y 30 de diciembre actuarán con el BNC dos danzantes de lujo: la argentina Marianela Núñez y el cubano Patricio Revé, ella primera bailarina del Royal Ballet de Londres y él actual artista invitado de esa compañía británica y primera figura del Ballet de Queensland (Australia).

Núñez posee numerosos premios internacionales como el Benois de la Danse, el Premio Olivier por sus logros sobresalientes y, en 2024, el rey Carlos III la nombró Oficial de la Orden del Imperio Británico.

En Argentina, los medios de prensa la han llegado a llamar la “Messi del ballet”, mientras en el Reino Unido la catalogan como una de las bailarinas más completas de su generación.

Los personajes principales de Kitri y Basilio se distinguen por ser jóvenes alegres, impulsivos, enamorados, llenos de vigor, dentro de una trama de amor y celos; pero -en resumen- muy divertida.

El BNC expone una adaptación del clásico realizada por las bailarinas y maestras cubanas Marta García y María Elena Llorente (bajo la dirección artística y coreográfica de Alicia Alonso), con grandes demandas de virtuosismo.

La famosa novela del español Miguel de Cervantes tuvo una versión danzaria trascendente en diciembre de 1869, en el Teatro Bolshoi, de Moscú, por iniciativa del coreógrafo francés Marius Petipa, quien incluyó en la pieza la mayoría de los elementos del estilo clásico que él mismo desarrolló en Rusia.

El ballet por supuesto que bebe del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y específicamente de pasajes como el de la famosa batalla de los molinos de viento, el manteo de Sancho Panza en la venta y el epígrafe conocido como Las bodas de Camacho.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959