Actor Fernando Hechavarría, Premio Cubano de Teatro 2026

El actor cubano Fernando Hechavarría fue distinguido hoy con el Premio Nacional de Teatro 2026, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de labor.

La noticia, publicada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba, subrayó del actor su aporte al teatro y su compromiso con la cultura cubana.

Nacido en Holguín, inició estudios en artes plásticas antes de graduarse en

1976 en la Escuela Nacional de Artes Escénicas de La Habana.

Su trayectoria incluye el grupo Teatro Escambray, en el cual trabajó hasta 1995, y luego Teatro El Público, referente de la escena contemporánea.

Hechavarría ha participado en más de 30 filmes, 36 obras teatrales y 44 programas televisivos, con presencia en festivales internacionales,

La crítica reconoció además su versatilidad y por proyección del talento cubano en coproducciones internacionales.

Actualmente, el destacado artista cubano ejerce como profesor en la Universidad de las Artes y en la Escuela Corina Mestre, formando a las nuevas generaciones, amplía la publicación.

