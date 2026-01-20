Se alista provincia de Cuba para Festival Internacional Jazz Plaza

El XLI Festival Internacional Jazz Plaza 2026 tendrá por segundo año sucesivo a esta ciudad central de Cuba como uno de sus escenarios, informaron en conferencia de prensa sus organizadores.

El evento que cuenta además con plazas principales en La Habana y Santiago de Cuba, reunirá en el caso de Santa Clara, del 25 de enero al 1 de febrero, a destacados músicos y amantes del género en conciertos.

Será, asimismo, espacio para encuentros entre generaciones, talleres y actividades culturales con una cifra superior a los 220 artista de alrededor de veinte países.

Entre las naciones invitadas se encuentran Francia, España, Portugal, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Lituania, Brasil, México, Colombia, Taiwán, Austria, Canadá, Grecia y China.

En el caso de Santa Clara la celebración del Festival Internacional Jazz Plaza 2026 rendirá homenaje a dos grandes creadores, nacidos en la central provincia de Villa Clara: el extinto músico José Luis Cortés y el pintor Alfredo Sosabravo, oriundos de Santa Clara y Sagua la Grande, respectivamente.

Asistirán al certamen, entre otros, el trompetista Yasek Manzano, Roberto Fortún, la Orquesta Aragón, Toques del Río, Samin, Mikel Quartet, la Steel Band del Cobre, el Septeto Santiaguero, Síntesis, entre otros.

Igualmente, el encuentro formará parte de la Alianza Internacional de Festivales de Artes de la Ruta de la Seda, gracias al apoyo de la Embajada de la República Popular China en la Mayor de las Antillas.

Los conciertos, coloquios y clases magistrales se desarrollarán en espacios como el Centro Cultural El Mejunje, la Galería Pórtico de la Asociación Hermanos Saíz, el Museo de Artes Decorativas y la sede local de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), así como en los parques Leoncio Vidal y Las Arcadas.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959