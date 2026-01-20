Ampliará Medilip producción con extractos y nuevas tecnologías

La Empresa Laboratorio de Medicamentos Líquidos Orales y Polvos (Medilip), de Granma, anunció la ampliación de su línea de productos naturales mediante el uso de extractos vegetales y la incorporación de tecnologías avanzadas de producción.

Efrén Vladimir Rodríguez Lora, director de la entidad, declaró al periódico Granma que la estrategia busca diversificar medicamentos de base vegetal y reducir la dependencia de materias primas importadas, a partir de encadenamientos productivos con instituciones académicas y científicas.

Entre los surtidos actuales figuran jarabes de orégano, eucalipto, caña santa y aloe vera; melitos de vitamina C y propóleo; además de champús elaborados con aloe, manzanilla y majagua.

La empresa prevé incorporar derivados del ajo, la guayaba y la morera, esta última resultado de una investigación conjunta con la Universidad de Granma, lo que permitirá ampliar la cartera de productos naturales destinados a la salud de la población.

Rodríguez Lora explicó que se aplican métodos como el arrastre de vapor y la turbomaceración en el estudio de ocho especies promisorias, con el propósito de validar científicamente los extractos y convertirlos en nuevas formulaciones.

Los desarrollos contarán con la certificación de la universidad médica y se orientan a generar beneficios sociales y económicos, fortaleciendo el vínculo entre investigación y producción.

En ocasión del Día de la Ciencia Cubana, Medilip fue reconocida recientemente como empresa destacada por sus resultados en innovación, gestión de proyectos y aportes al sector farmacéutico.

