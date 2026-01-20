Agradece canciller cubano donativo de arroz de China

El primer lote, consistente en cuatro mil 800 toneladas, arribó por los puertos de Mariel y Santiago de Cuba y será distribuido gratuitamente en varias provincias, confirmaron autoridades nacionales.
Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, declaró que la entrega alcanzará a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud, además de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba, con cantidades diferenciadas según la densidad poblacional.
La titular explicó que el programa prevé un total de 30 mil toneladas de arroz. El próximo envío, de 15 mil 600 toneladas, saldrá de China el 29 de enero y llegará a Cuba en marzo, seguido de otros cargamentos de mayor volumen.
Lea también: Recibe Cuba nuevo donativo de arroz de China
Hua Xin, embajador de China en Cuba, destacó que la ayuda refleja la amistad profunda entre ambos países y la voluntad de enfrentar juntos las dificultades. Recordó que además de alimentos, China ha enviado suministros para la recuperación tras huracanes, como lámparas solares, materiales para techos y colchones.
Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, subrayó que este gesto constituye una muestra concreta de colaboración ejemplar y reafirmó que la distribución será inmediata y gratuita a la población.
El donativo se suma a otros proyectos de cooperación en los ámbitos energético y ambiental, consolidando a China como uno de los amigos más firmes de Cuba, muestra de la estrecha hermandad y los históricos vínculos de amistad y solidaridad que unen a ambas naciones.