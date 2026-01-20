Agradece canciller cubano donativo de arroz de China

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció desde su red social X al Partido Comunista, al Gobierno y al pueblo de China por el envío de un donativo de arroz, como parte de un programa de asistencia alimentaria que beneficiará a la población cubana en el completamiento de la canasta básica.

El primer lote, consistente en cuatro mil 800 toneladas, arribó por los puertos de Mariel y Santiago de Cuba y será distribuido gratuitamente en varias provincias, confirmaron autoridades nacionales.

Agradecemos al Partido, al Gobierno y al Pueblo de #China por el envío de un primer lote de un donativo de 30.000 toneladas de arroz, para apoyar los esfuerzos destinados a completar la canasta básica que recibe el pueblo de #Cuba.



Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, declaró que la entrega alcanzará a Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y la Isla de la Juventud, además de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba, con cantidades diferenciadas según la densidad poblacional.

La titular explicó que el programa prevé un total de 30 mil toneladas de arroz. El próximo envío, de 15 mil 600 toneladas, saldrá de China el 29 de enero y llegará a Cuba en marzo, seguido de otros cargamentos de mayor volumen.

Hua Xin, embajador de China en Cuba, destacó que la ayuda refleja la amistad profunda entre ambos países y la voluntad de enfrentar juntos las dificultades. Recordó que además de alimentos, China ha enviado suministros para la recuperación tras huracanes, como lámparas solares, materiales para techos y colchones.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, subrayó que este gesto constituye una muestra concreta de colaboración ejemplar y reafirmó que la distribución será inmediata y gratuita a la población.

El donativo se suma a otros proyectos de cooperación en los ámbitos energético y ambiental, consolidando a China como uno de los amigos más firmes de Cuba, muestra de la estrecha hermandad y los históricos vínculos de amistad y solidaridad que unen a ambas naciones.

