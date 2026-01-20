Rinde honores ministro ruso a cubanos caídos en Venezuela

A los combatientes cubanos caídos en combate el pasado 3 de enero en el ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses en Venezuela rindió tributo hoy Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, ministro del Interior de la Federación Rusa, quién se encuentra de visita en el país.

Ante el Mausoleo a los Bomberos en la Necrópolis de Colón, en La Habana, depósito una ofrenda floral en recordación al coraje y sacrificio de los caídos en acto político en el que estuvo acompañado por su homólogo cubano, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, otros jefes militares, la delegación visitante que encabeza, Viktor V. Koronelli, embajador ruso en Cuba, y parte del cuerpo diplomático.

En el sitio el General de Brigada Oscar Callejas Valcarce, jefe de la Dirección Política del Ministerio del Interior (Minint), ponderó el ejemplo imborrable de los combatientes como parte de los valores compartidos por la mayor de las Antillas y el gigante euroasiático, fundados en la lealtad, valentía y patriotismo.

Callejas Valcarce destacó que, en medio de los acontecimientos convulsos que vive la región de América Latina y el Caribe frente a las pretensiones del imperialismo norteamericano, la presencia en Cuba del alto funcionario ruso es una muestra más de la unión indestructible entre naciones hermanas que honran esa historia con hechos y sacrificio.

Expresó asimismo la satisfacción por las palabras en días recientes del presidente ruso Vladimir Putin al recibir al nuevo embajador cubano en la nación eslava, al cual ratificó el carácter profundo y sólido de las relaciones entre ambos países.

.En memoria de nuestros caídos, honraremos el compromiso de mantenernos leales a la historia, soberanos y jamás traicionaremos nuestros principios, concluyó.

Dentro de la jornada de tributo, Kolokoltsev depósito también una ofrenda floral frente al Mausoleo al Soldado Internacionalista Soviético, el cual fue inaugurado en 1978 por el General de Ejército, Raúl Castro Ruz, en el aniversario 60 del Ejército Rojo.

En la Necrópolis de Colón descansan los restos mortales de cuatro de los 32 combatientes cubanos caídos en Venezuela durante el ataque y posterior secuestro del mandatario bolivariano Nicolás Maduro.

