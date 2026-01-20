Softbol (f): talento granmense que trasciende fronteras

Tras el anuncio de los rosters para la III Liga Mexicana de Softbol (LMS), durante los días iniciales de enero, se ratificaba a Granma como la primera potencia de esa disciplina para damas en Cuba.

De hecho, tres de las jugadoras cubanas que animarán el certamen, a partir del próximo día 22, son granmenses, otra muestra inequívoca del tremendo prestigio que disfruta el softbol femenino de la provincia, tanto en el país como más allá de nuestras fronteras.

Las integrantes de la selección nacional de los últimos años, la líder del staff Yilian Tornés Vargas, la torpedera titular Leannelys Zayas Pérez, y la jardinera-receptora Yarianna López Boza se alistan desde las primeras jornadas en suelo azteca, con sus respectivos equipos.

La jiguanisera Tornés y la yarense Zayas repiten con los Diablos Rojos, de Denisse Fuenmayor, que tratarán de revalidar el título; entretanto, la bayamesa López regresa a Sultanes de Monterrey, luego de ausentarse en el 2025 por cuestiones de salud.

Yilian y Leannelys vuelven como piezas clave al proyecto encabezado por Fuenmayor; mientras, Yarianna, la primera que conectó jonrón en la LMS, también debe asumir protagonismo en la ofensiva de Sultanes.

Por cierto, Zayas se erige recordista en jits en la aún corta historia de esas lides, pues en las dos versiones anteriores lideró ese departamento, con 35 y 40, respectivamente.

Además, en el 2025 terminó segunda en average (.426), tercera en bases robadas (10) y cuarta en carreras anotadas (30), rendimiento que la consolida como una de las jugadoras inamovibles en el line up.

Tornés también ha asegurado un puesto entre las mejores tiradoras del circuito, y su rendimiento, sobre todo en los play offs, resultó determinante en la coronación de la nave escarlata.

La zurda llegó en las últimas semanas de la fase regular a los Diablos -proveniente de El Águila de Veracruz-, para concluir tercera en ponches (110) y cuarta en juegos ganados (9).

Otras dos cubanas también participarán en la LMS, la patrullera guantanamera Elizabeth Robert Cando y la enmascarada tunera Rosángela Jardines Castillo, quien formaba parte de las Olmecas de Tabasco, ambas con los Diablos; y la infielders espirituana Marta Torres Palenzuela, con Algodoneras del Unión Laguna.

En la apertura de la justa, durante jueves y viernes, las Diablas recibirán a Bravas de León, en el estadio Alfredo Harp Helú, lo mismo hará Sultanes con Olmecas, en el Walmart Park (antes Móbil Super).

Como en la edición anterior, cada uno de los ocho equipos enfrentará cuatro veces a todos sus rivales, hasta redondear 28 partidos en la etapa clasificatoria, que debe concluir el 8 de marzo.

Con los cuatro mejores elencos arrancarán, dos días después, las semifinales pactadas a cinco juegos, al igual que la gran final o bien llamada Serie de la Reina, que se disputará del 17 al 22 del tercer mes del año.

La Demajagua