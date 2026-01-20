Realizan en la EPEF acto de reafirmación revolucionaria en apoyo a Venezuela

Texto: María Karla Batista (estudiante de Periodismo) Los trabajadores y estudiantes de la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Simón Bolívar y Palacios de Bayamo, desarrollaron en horas de esta mañana, un acto de reafirmación revolucionaria en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela. En la sede de la instalación educativa, se alzaron voces […]

Texto: María Karla Batista (estudiante de Periodismo)

Los trabajadores y estudiantes de la Escuela de Profesores de Educación Física (EPEF) Simón Bolívar y Palacios de Bayamo, desarrollaron en horas de esta mañana, un acto de reafirmación revolucionaria en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela.

En la sede de la instalación educativa, se alzaron voces de repudio a la agresión de ese hermano país el pasado 3 de enero, donde perdieron la vida 32 combatientes cubanos.

En el encuentro, donde también participaron el Comisionado Provincial de Béisbol Marcos Naranjo, profesores y alumnos de la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) Pedro Batista del territorio, se abogó por la paz latinoamericana y el rechazo a la injerencia del gobierno de los EstadosUnidos en naciones del mundo.

En Granma, los diferentes sindicatos y organismos desarrollan actos de respaldo a la autodeterminación de los pueblos y de condena a las acciones en Venezuela. De esta manera el pueblo demuestra su unidad en torno a la revolución cubana y de rechazo a la postura imperialista del gobierno de los Estados Unidos.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma