León XIV envió mensaje a la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo de 2026

El papa León XIV envió hoy un mensaje a la XXXIV Jornada Mundial del Enfermo de 2026, que se celebrará la ciudad de Chiclayo, Perú, el próximo 11 de febrero.

En sus palabras a ese evento, con el tema “La compasión del buen samaritano: amar soportando el dolor del otro”, el pontífice lamenta que “vivimos inmersos en la cultura de lo rápido, de lo inmediato, de las prisas, así como también del descarte y la indiferencia”, indica el texto divulgado por la oficina de prensa del Vaticano.

Ello, según señala el Obispo de Roma, a veces “nos impide acercarnos y detenernos en el camino para mirar las necesidades y los sufrimientos a nuestro alrededor”.

Sin embargo, el Santo Padre refirió que “yo mismo he constatado, en mi experiencia como misionero y obispo en Perú, cómo muchas personas comparten la misericordia y la compasión”, y expresó que “esta experiencia, que se realiza en un entramado de relaciones, supera el mero compromiso individual”.

“El verdadero remedio para las heridas de la humanidad es un estilo de vida basado en el amor fraterno”, que debe ser “incluyente, valiente, comprometido y solidario”, por lo que debemos “realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos enfermos, ancianos y afligidos”, agregó León XIV en su mensaje.

