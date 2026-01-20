Día del Trabajador Eléctrico en Granma: Reconocen labor esencial del sector

El Parque Solar Fotovoltaico "Las Tapias" fue escenario este martes del acto por el Día del Trabajador Eléctrico en la provincia de Granma. Al evento asisten las autoridades provinciales y del sector, quienes reconocen la labor de los especialistas, obreros y directivos.

La primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, Yudelkis Ortíz Barceló, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, encabezan la actividad junto a otros dirigentes y trabajadores de la Empresa Eléctrica granmense.

Durante el acto, la liniera Rubisneisi Boza, en representación de los trabajadores, dirigió un mensaje de compromiso. “El país tiene que tener la certeza que con el batallón eléctrico de Granma puede seguir contando”, afirmó.

La celebración sirve para destacar la importancia del sector energético y el esfuerzo de sus trabajadores para garantizar el servicio a la población y la economía.

