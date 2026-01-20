Pentatletas por medallas en los Juegos de Santo Domingo 2026

El principal objetivo de la selección nacional de pentatlón moderno en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 será defender las medallas conseguidas en la anterior edición y el tercer escaño por países.

En la cita multideportiva de El Salvador 2023, con escenario este deporte en la subsede precisamente en la capital quisqueyana, la mayor de las Antillas alcanzó una presea de plata y tres de bronce.

El metal plateado se obtuvo plata en el relevo masculino, y bronce en individual para hombres, y en los relevos femenino y mixto.

Es una meta alcanzable, siempre y cuando podamos prepararnos mínimamente bien, será un difícil reto por la presencia, entre otros, de México y Guatemala, el uno-dos en 2023, este último con posibilidades de dominar esta vez, manifestó Frank Alberto Martínez, presidente de la federación nacional.

El federativo recordó que con el cambio de la prueba de equitación por la de obstáculos se ha cerrado más la diferencia entre naciones, y mencionó a Venezuela como otro de los fuertes candidatos a ocupar el podio.

Resaltó a Juan Pablo Velázquez, Sunel Lezcano, Adriana Sanamé y Diana Leyva como los de mayores responsabilidades en la escuadra nacional, la que también conforman Lizandra Puentes, Margarita Lores y Yon Pablo Martínez.

Esperamos asistir a la cita centrocaribeña con seis atletas, tres en cada sexo, aunque quizás podamos completar con una plaza más en el femenino y masculino, lo que todavía no está confirmado, señaló.

Hace tres años Juan Pablo y Diana fuero terceros en el mixto, ella sumó otro bronce en el doble para mujeres, en tanto la otra presea de ese color la capturó en individuales el experimentado Lester Ders, protagonista de la mejor actuación del equipo al agregar la plata en relevo para hombres junto a Marcos Rojas.

El pasado año en octubre, en el Panamericano Abierto con sede en Argentina, lograron espacios para los Juegos de Santo Domingo 2026, lo que debe ser confirmado de forma oficial por la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, expuso el también comisionado nacional.

En 2025 el resultado más significativo de nuestro deporte fue el tercer lugar por equipos de nuestras mujeres, lo que tuvo un valor especial por el alto nivel competitivo del certamen al asistir potencias continentales y bajo un formato exigente que premia la estabilidad, la cohesión colectiva y la capacidad de respuesta en momentos decisivos, manifestó.

Martínez enfatizó que este desempeño evidenció la madurez competitiva de las muchachas, el trabajo sistemático de preparación y la correcta aplicación de la estrategia concebida por el colectivo técnico, consolidándose como un referente dentro del área panamericana.

Otra meta para este año tiene el pentatlón moderno no menos importante que la de la capital dominicana será luchar por obtener los boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El cumplimiento de ambos objetivos dependerá del respeto estricto a las etapas de preparación y a los indicadores de rendimiento definidos por el equipo técnico, aseguró el federativo.

Destacó que se deberá sostener y fortalecer el sistema de competencias nacionales, garantizando la realización de eventos en las categorías pioneriles, escolares, juveniles y sociales, las que se hicieron realidad en el año que acaba de concluir.

La provincia de Granma fue la sede en el mes de abril y la ganadora de los Juegos Nacionales Escolares y Pioneriles con la presencia de otros 11 territorios, lo que dio la oportunidad de apreciar las perspectivas como cantera de las selecciones nacionales.

En Varadero se desarrolló en mayo el segundo torneo abierto y por primera vez una lid internacional que convocó las cinco modalidades de esta disciplina, léase esgrima, natación, obstáculos y la combinada tiro-carrera.

Más de 80 concursantes de ocho naciones respondieron a la convocatoria de las categorías sub-17 y 19, y mayores en el emporio turístico, entre ellos representaciones de México y Guatemala.

Será un año complejo y cargado de retos para los cuales el colectivo se viene preparando de manera organizada, consciente y con una clara proyección con vistas a conquistar los resultados que nos proponemos, sentenció Martínez.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.