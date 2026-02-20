Trump parece listo para atacar a Irán

El Departamento de Defensa de Estados Unidos sigue acumulando una inmensa fuerza de ataque en Medio Oriente, cuando el Gobierno de Donald Trump aparentemente está listo hoy para en cualquier momento lanzar su zarpazo contra Irán.

El arsenal, en proceso de ensamblaje durante semanas, espera la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford y los buques de guerra que lo acompañan, según informaron las fuentes familiarizadas con el tema, después de que los líderes militares extendieran su despliegue y ordenaran el traslado de los buques a la región desde el mar Caribe.

Los buques se aproximaban al Estrecho de Gibraltar este jueves, lo que abre el abanico de posibilidades de un ataque en cuestión de días, indicaron las fuentes en condición de anonimato al diario The Washington Post.

Durante su discurso inaugural de la Junta de Paz la víspera, el presidente Trump se mostró ambiguo sobre lo que podría hacer. «Quizás lleguemos a un acuerdo. Quizás no», declaró al señalar que lo que viene «lo sabrán en los próximos, quizás, 10 días», pero más tarde en la propia jornada, estimó el plazo en «10 a 15 días, prácticamente, como máximo».

Los principales asesores de Seguridad Nacional de Trump se reunieron el miércoles en la Sala de Situación de la Casa Blanca para discutir el escenario respecto a Irán.

Uno de los elementos que puntualizaron fue que las fuerzas estadounidenses estarán desplegadas a mediados de marzo en la región y el Gobierno de Estados Unidos está haciendo esos alardes de poderío militar pues quiere que se sepa, opinaron los funcionarios.

Trump planteó públicamente la posibilidad de derrocar al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, sugiriendo la semana pasada que sería «lo mejor que podría pasar» si la República Islámica tuviera un nuevo liderazgo.

Los buques de guerra en Medio Oriente o en sus proximidades se suman a un amplio despliegue de poder de combate ya posicionado, que incluye docenas de aviones de combate, capacidades de defensa aérea y otras armas, recordó el Post.

Pero un conflicto importante con Irán plantea graves riesgos, afirmó -citado por el medio de prensa- Daniel B. Shapiro, exembajador de Estados Unidos en Israel y alto funcionario del Pentágono durante la administración de Joe Biden.

El aumento de tropas coincide con reuniones recientes entre delegaciones de Estados Unidos e Irán en Ginebra. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que ambas partes habían «logrado algunos avances», aunque estaban «muy distanciadas en algunos temas».

Añadió que se espera que los funcionarios iraníes «nos presenten más detalles en las próximas semanas»; sin embargo, lo que no está claro si Trump está dispuesto a esperar tanto tiempo.

El 28 de febrero, el secretario de Estado, Marco Rubio, planea viajar a Israel para informar al primer ministro Benjamin Netanyahu sobre las negociaciones.

En junio Trump ordenó un ataque contra instalaciones nucleares de Irán después de intensificar su retórica contra ese país e incluso mientras sus principales diplomáticos mantenían reuniones con sus homólogos iraníes.

