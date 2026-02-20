Cimac consolida proyección 2026 para la resiliencia costera en Cuba

En correspondencia con la denominada Tarea Vida, Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, la institución definió su proyección estratégica 2026, con énfasis en la conservación y recuperación integral de playas arenosas del archipiélago cubano.
La planificación del Centro, subordinado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (Citma), responde específicamente a la Tarea 3 del programa nacional, orientada a preservar las playas urbanizadas de uso turístico y reducir la vulnerabilidad del patrimonio construido ante eventos hidrometeorológicos extremos y el ascenso del nivel del mar.
Entre las áreas priorizadas figura Playa Santa Lucía, principal polo turístico de la provincia de Camagüey.
En Santa Lucía se concluyó la conformación de programas y planes de acción para implementar la estrategia de desarrollo del destino, con un sistema de indicadores ya compartido con el gobierno local de Nuevitas y en proceso de validación técnica.
Asimismo, se presentó una propuesta preliminar de límites para un área protegida con dos variantes cartográficas, mientras continúan las evaluaciones del estado y evolución de playas, arrecifes coralinos y praderas de Thalassia testudinum, clave en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos.
El plan contempla también acciones en Cayo Cruz, escenario natural bajo acelerado proceso inversionista turístico, y en Cayo Sabinal, previsto a incorporarse a ese desarrollo, donde se evalúa la calidad y estado del recurso natural para apoyar el ordenamiento territorial y evaluaciones ambientales estratégicas.
Las proyecciones incluyen playas interiores asociadas a asentamientos costeros vulnerables, algunas diagnosticadas con riesgo de desaparición hacia 2050 y 2100, así como otras con erosión intensa susceptibles a impactos severos por eventos meteorológicos extremos.
En el ámbito de investigación e innovación, el CIMAC gestiona el programa territorial “Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible”, con cinco proyectos planificados en 2025 —cuatro de innovación y uno de investigación aplicada— enfocados en calidad ambiental, economía circular, sistemas de información ambiental y soluciones de adaptación basadas en ecosistemas.
Otros servicios comerciales responden al Macroprograma “Recursos Naturales y Medio Ambiente” y a la implementación de la Ley 150, mediante la actualización de planes de manejo para proteger la biodiversidad y promover el uso sostenible del patrimonio natural.
La institución prioriza además la formación de capital humano, la obtención de grados científicos, la propiedad intelectual y la comunicación científica, integrando el Fórum por la Innovación como hito transversal en sus actividades, en función de generar resultados de alto valor agregado para el desarrollo sostenible territorial.