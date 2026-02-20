Türkiye dispuesto a enviar tropas a Gaza para fuerza de paz

El ministro de Asuntos Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, expresó hoy la disposición de Ankara a enviar tropas a Gaza como parte de una eventual fuerza internacional de estabilización, siempre que exista consenso entre las partes involucradas.

Las declaraciones citadas por la agencia Anadolu fueron concedidas por Fidan durante una conferencia de prensa celebrada en Washington, tras su participación en la reunión del denominado Consejo de Paz.

Fidan calificó el encuentro de “muy importante”, especialmente en lo referido a la reconstrucción y la seguridad del enclave palestino.

La reconstrucción de Gaza se está debatiendo actualmente, y en este proceso es crucial la reactivación de las instituciones gubernamentales locales. Esto requiere una planificación inicial, y creo que se ha alcanzado un hito significativo en este sentido, afirmó.

Al abordar el tema de la seguridad, subrayó que el presidente Erdoğan “está dispuesto a enviar tropas a la fuerza internacional de estabilización si las partes están de acuerdo”.

Fidan añadió que Türkiye transmite un mensaje claro sobre su compromiso con Gaza, ya sea mediante ayuda humanitaria, participación en la gestión administrativa o contribución a una fuerza de estabilización. Estamos plenamente preparados para brindar todo tipo de apoyo en todas estas áreas, enfatizó.

En el ámbito humanitario, señaló que un barco con suministros zarpó desde Türkiye hacia Palestina, y que se han intensificado los envíos de contenedores, especialmente tras la apertura del paso fronterizo de Rafah. Aclaró que Ankara estudia el envío inicial de 20 mil contenedores residenciales a la región, aunque la parte israelí expresó reservas por estar fabricados en metal.

Asimismo, anunció que se prevé la creación de una fuerza policial local en Gaza para garantizar la seguridad, cuya capacitación contará con apoyo turco. Nos hemos comprometido a entrenar a esta fuerza policial, precisó.

En la misma jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció haber obtenido más de siete mil millones de dólares en contribuciones financieras de varios países como paquete de rescate para la Franja de Gaza, durante un discurso en la reunión inaugural del Consejo de Paz en Washington. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor en octubre puso fin a una ofensiva israelí de dos años que dejó una devastación masiva, con afectaciones al 90 por ciento de la infraestructura civil. Naciones Unidas estima que el costo de la reconstrucción ronda los 70 mil millones de dólares.

Con respaldo de Estados Unidos, Israel lanzó el 8 de octubre de 2023 una ofensiva a gran escala contra Gaza que, según reportes, causó más de 72 mil muertos y 171 mil heridos, en su mayoría mujeres y niños.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959