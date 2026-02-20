Desmantelan en Italia red internacional de tráfico de migrantes

Una operación conjunta de fuerzas policiales italianas y francesas posibilitó el desmantelamiento de una amplia red de tráfico de personas, tras el arresto de 15 presuntos miembros de ese grupo delictivo, indica hoy una nota.

El despliegue incluyó acciones simultáneas en varias ciudades de este país, entre ellas Imperia, Turín y L’Aquila, con nueve detenidos, así como en las localidades galas de Marsella, Nantes y Niza, donde se realizó la captura de seis personas, señala un parte de la Policía Estatal italiana.

En el reporte, divulgado en el sitio digital informativo del canal televisivo Sky TG24 se precisa que las pesquisas, iniciadas en junio de 2025, fueron coordinadas de manera conjunta por la Fiscalía de Imperia, en Italia y la de Niza, en Francia.

Se determinó la participación de múltiples sospechosos, en su mayoría centroafricanos, radicados en ambas naciones, quienes facilitaban el paso de migrantes irregulares, incluidos menores, a través de pasos fronterizos con Francia, desde la ciudad italiana de Ventimiglia, ubicada en la provincia de Imperia, de la norteña región de Liguria.

En Italia, las investigaciones fueron realizadas por la Brigada Móvil de la Jefatura de Policía de Imperia, así como de Ventimiglia, y por el Servicio Central de Operaciones, con el apoyo de efectivos de Turín, L’Aquila y San Remo, añade el documento.

Se determinó que los traficantes trasladaban a los migrantes desde Italia hacia Francia, con destino final en ese país, así como en España, Luxemburgo, Alemania y el Reino Unido, para lo cual utilizaban principalmente automóviles, trenes y autobuses, así como camiones, lo que suponía para los mismos un riesgo de asfixia y deshidratación.

Las investigaciones también documentaron contactos de coordinación entre los sospechosos y otras personas residentes en otras localidades de Italia, incluidas Roma, Milán, Turín, Bolonia, Génova, Catania, Cuneo y Lampedusa, así como en Francia, Reino Unido, España, Alemania y Luxemburgo.

Se destacó la participación de la Unidad de Investigación Operativa (URO), grupo de trabajo conjunto con sede en la Comisaría de Policía de Ventimiglia, activo desde febrero de 2025 e integrado por policías italianos y franceses, destinado a la lucha contra la inmigración irregular en zonas limítrofes entre ambos países, agrega la fuente.

