Debaten resultados de la Asociación de Combatientes en Granma durante el 2025

En el balance, el coronel Bárbaro Ramírez Álvarez, presidente de la organización en la provincia, informó que la ACRC creció en más de mil miembros respecto a 2024, cifra que constituye la mayor del país en este indicador.
Precisó, además, que durante el calendario anterior se cumplieron las principales tareas previstas, entre ellas la cotización, el tiro recreativo y el trabajo patriótico, militar e internacionalista.
Ramírez Álvarez reconoció los esfuerzos de la organización en la atención a los combatientes, especialmente en los temas de salud y vivienda, señalando que estos constituyen asuntos complejos que se enfrentan en coordinación con las estructuras gubernamentales y la Dirección de Atención a Combatientes.
Resaltó igualmente la ejecución de actividades políticas y patrióticas en comunidades y centros educacionales, así como la realización de visitas y encuentros con el Centro Provincial de Patrimonio a sitios históricos del territorio, con el propósito de fortalecer los valores revolucionarios y el conocimiento histórico de las nuevas generaciones.
La dirección provincial de la organización destacó el compromiso de los combatientes granmenses con la defensa de la Revolución y el empeño por consolidar el trabajo social y comunitario durante el presente año.
El encuentro contó con la presencia de Malena Mesa Olivares, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido; el Héroe de la República de Cuba, Primer Coronel retirado Fidencio González Peraza; el General de Brigada Modesto Márquez Menes, jefe de la Región Militar Granma, y el primer coronel Landres Gutiérrez Torres, jefe del Ministerio del Interior en el territorio.