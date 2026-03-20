Continúa la ANAP amplio programa por aniversario 65 de su creación

Un amplio programa de actividades continúa realizando la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), en la provincia de Granma, por el aniversario 65 de su creación, a conmemorarse el próximo 17 de mayo.

Así trascendió en conferencia de prensa, efectuada en la Casa de visita de la organización, ubicada en el Paseo General García, en Bayamo, encabezada por los integrantes del Buró provincial.

Las principales autoridades de la institución campesina informaron que entre las principales acciones sobresalen las jornadas de trabajo voluntarios en todos los municipios como contribución a la producción de alimentos.

Durante el encuentro se destacó el rol de las féminas en la transformación económica y social en el campo y el vínculo permanente con los agricultores y sus familias.

Asimismo, fortalecen la vida interna, en particular de las organizaciones de base, el cumplimiento de la política de cuadros, el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades.

Distribuidas en tres etapas de trabajo, las actividades se extenderán hasta diciembre de este año y están dedicadas a rendir homenaje al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de recordación al décimo aniversario de su desaparición física.

La celebración de las memorables efemérides tiene como objetivos generar un amplio movimiento político y de masas en las comunidades rurales e incrementar los resultados productivos, económicos y sociales con la activa participación del movimiento cooperativo y campesino.

La cita fue propicia, además, para reconocer a los medios de prensa de la provincia por el acompañamiento al sector durante esta etapa.

La Demajagua