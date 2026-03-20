Agencia de ONU alertó sobre crisis humanitaria en Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa) alertó hoy sobre la grave situación humanitaria que sufren los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza.

En Gaza no hay dónde esconderse, señaló el organismo en su cuenta en X, en referencia a los ataques y el bloqueo israelí, a lo que se sumó las codiciones climáticas.

El fuerte viento, la lluvia torrencial, el polvo y el calor hacen que la vida diaria sea insoportable en los frágiles refugios improvisados, subrayó.

Unrwa señaló que “para las personas desplazadas que ya se enfrentan a condiciones de vida extremas, el clima agrava aún más las dificultades que padecen. Día tras día, la lucha por sobrevivir continúa”.

Las autoridades del enclave costero acusan sistemáticamente a Israel de agravar la crisis humanitaria por sus continuos ataques y el asedio, que impide la entrada de productos vitales como alimentos.

Esta semana, el director general de la Oficina de Medios de Comunicación del Gobierno en el enclave, Ismail Al-Thawabta, criticó al primer ministro Benjamin Netanyahu por incumplir los compromisos contraídos.

Denunció la reducción del flujo de ayuda humanitaria y el cierre de los pasos fronterizos, lo cual consideró una “clara violación de los términos de los acuerdos internacionales”.

En ese sentido, señaló que el cierre del cruce de Rafah impide la evacuación de heridos y enfermos para recibir tratamiento en el exterior.

Por su parte, el experto económico Ahmed Abu Qamar alertó que el aumento de los precios en la Franja está motivado por el asedio israelí.

En algunos casos los costos llegaron a casi triplicarse en comparación con sus niveles normales, en medio de una crisis humanitaria y económica cada vez más grave, resaltó Abu Qamar.

Al respecto, precisó que se necesitan mil camiones cargados de ayuda diarios para la población gazatí, pero lamentó que solo ingresan de 150 a 200 cada 24 horas.

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