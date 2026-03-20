Cuba ya conoce su grupo y rivales del mundial sub 17 de voleibol

Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, la selección de Cuba tendrá como rivales a España, Venezuela y República Checa.
Los favoritos para avanzar a la siguiente fase en ese apartado, según el ranking del orbe, son los españoles, quienes son terceros en el listado y los cubanos, novenos, ya que los venezolanos ocupan el lugar 16 y los checos el 26.
Por el sorteo, en la llave A están los anfitriones, México, Francia y Polonia, en la B, Italia, Túnez, India y Rumania, y en la C, Argentina, Puerto Rico, Pakistán y Argelia.
Irán, Brasil, Bulgaria y Japón integran el E, y China, Taipei de China, Egipto, Estados Unidos y Turquía figuran en el F.
Por el formato aprobado, los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros puestos avanzarán a los octavos de final, mientras que el resto quedará eliminado del camino hacia los cuartos de final, la semifinal y la final.
Los 10 mejores del ranking mundial son Italia, Argentina, España, Irán, Taipei de China, Egipto, Brasil, Bélgica, Cuba y Puerto Rico, en ese orden.