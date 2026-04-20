¿Privatización o actualización?: Claves del nuevo Decreto Ley sobre asociaciones entre empresas estatales y privadas en Cuba

Transcripción del programa Cuadrando la Caja. Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Hola, muy buenas noches, un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. En momentos tan complejos de la economía del país siempre vuelve al ruedo, está en el debate el tema, de la empresa estatal, también de su gestión.

Recientemente se aprobaron nuevas normas en las que se habla, por ejemplo, del tema de las empresas mixtas, pero también, sobre todo, de las asociaciones entre empresas estatales y privadas, un tema que, por supuesto, ha dado muchísimo de que hablar.

¿Esto significa realmente una privatización de la economía cubana? ¿Cuánto puede significar para el perfeccionamiento de esa propia empresa estatal y de su funcionamiento? Sobre esto y otros temas estaremos conversando hoy en el programa. Si le interesa el tema, acompáñenos.

Y para conversar sobre este tema tan cardinal y también de actualidad en la noche de hoy, tenemos el gusto de presentar y de contar en el programa con tres mujeres inteligentísimas y que han estado en otras ocasiones aquí, en Cuadrando la Caja.

Hoy tengo el gusto que me acompaña Ivonne Rodríguez Rodríguez, quien es la directora de la Dirección Jurídica del MEP. Muy buenas noches, Ivonne.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Buenas noches, gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: También regresa acá, a Cuadrando la Caja, aunque a veces no le gusta mucho la televisión, Yovana Vega Matos, quien es la directora de la Dirección del Sistema Empresarial Estatal del Ministerio de Economía y Planificación.

Yovana Vega Mato: Muy buenas noches, gracias por la invitación también.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y por primera vez, aunque han estado en otros espacios informativos, también llega, a Cuadrando la Caja, a Anayra Cabrera Martínez, quien es la vicepresidenta primera del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Muy buenas noches.

Anayra Cabrera Martínez: Buenas noches, Oscar, y muchas gracias por la invitación.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y conociendo ya a nuestras panelistas y el tema del programa de la noche de hoy, vamos a hacernos una pregunta, que es con lo que debemos iniciar.

Sabemos que la economía cubana está pasando por un momento bien difícil, sobre todo por el crecimiento de las medidas de los Estados Unidos y, por supuesto, sobre otros elementos que durante años han incidido en este fenómeno. Pero si tuviéramos que hacer una mirada integral a la empresa estatal en todo su tejido y también a los nuevos actores económicos, ¿cómo lo podríamos calificar, Yovana?

Yovana Vega Mato: Oscar, a nosotros nos gusta siempre hablar del entramado empresarial que tiene hoy el país. Porque ciertamente, a partir del año 2021, cuando se aprobó la política de los nuevos actores económicos para el país, pues este entramado empresarial se diversificó y hoy es un entramado empresarial que tiene una diversidad en formas de propiedad y en formas de gestión en el país.

Hoy cuenta nuestra economía con un total de aproximadamente 18 mil entidades empresariales en este tejido empresarial con diversas formas organizativas. Tenemos ahí desde la empresa estatal tradicional, las sociedades mercantiles de capital 100% cubano, las MYPYMES estatales, las empresas filiales, las MIPYMES privadas, por supuesto, las entidades de gestión cooperativa y también los trabajadores por cuenta propia que agrupan aproximadamente unos 454 mil trabajadores en todo el país.

Ciertamente, además, como tú comentabas, es un momento que tiene grandes complejidades e implica grandes retos para nuestro entramado empresarial en su conjunto.

Es un momento en el que se han arreciado muy fuertemente todas las medidas de bloqueo económico, financiero, energético hoy en el país, lo que implica limitaciones importantes en el desarrollo de las capacidades operacionales que tiene nuestro entramado empresarial.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y que estas propias sanciones que muchas veces vemos por parte de los Estados Unidos, este bloqueo energético no solamente limita la producción de las empresas estatales, sino también que limita el propio desarrollo de las empresas privadas en el país.

Yovana Vega Mato: Correcto, impacta negativamente el desarrollo de todos los actores de nuestro tejido empresarial estatal.

Y hay que decir también que este es un momento que a pesar de estar en un escenario con esas complejidades y tan adverso, se continúan adoptando medidas para perfeccionar el desarrollo de nuestras fuerzas productivas.

Y el tema que vamos a abordar en la noche de hoy, ciertamente tiene que ver con una de estas medidas que coadyuvan, que impulsan el desarrollo y dinamizan las fuerzas productivas en el país, que es precisamente la articulación entre la empresa estatal y los nuevos actores en la economía.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Un elemento que se había reflejado, refrendado desde la Constitución de la República, o sea la posibilidad de que hubiesen estos encadenamientos, pero también esta unión entre la empresa estatal socialista y los actores no estatales de la economía.

Y eso me hace ir a una pregunta que es vieja. Desde hace años que surgieron estas formas de propiedades y esta forma de gestión, decíamos que era necesario lograr ese encadenamiento, el encadenamiento productivo para por supuesto, dinamizar lo que hoy conocemos en este tejido empresarial. Sin embargo, eso siempre se ha visto enlentecido, demorado, a veces con trabas. ¿En qué estado estamos hoy en cuanto a esos encadenamientos productivos?

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Ciertamente Oscar, han habido trabas, frenos. Nosotros pensamos que uno de los frenos es la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad. Muchas veces vemos que hay una cultura de desconfianza hacia el actor económico no estatal. Muchas veces vemos como un mal necesario a los actores económicos no estatales y todo lo contrario.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: No lo es.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Tenemos que verlo como aliados del sistema empresarial porque nos ofrecen dinamismo, nos ofrecen agilidad, muchas veces nos ofrecen una mejor gestión, nos minimizan riesgos. Por tanto, todo lo contrario. Incluso en estudios que hemos hecho con el sistema empresarial, también pensamos que ha habido una limitada implementación de las normas sobre la contratación económica.

Muchas veces utilizamos exclusivamente aquellos contratos que están preestablecidos en el Decreto 310 del año 2012 sobre los tipos de contrato. Sin embargo, hay un Artículo 2 precioso que dice que las partes pueden concertar libremente el contenido de los contratos más allá de los que están contenidos en el Decreto 310. ¿Y por qué no lo utilizamos y no diseñamos un contrato, una verdadera relación contractual entre el sistema empresarial estatal y ese actor económico no estatal? La vida nos ha dicho que un contrato muy utilizado entre ambos actores, estatal y no estatal, es el contrato de producción cooperada, pero tiene límites ciertamente. Primero porque está establecido que está dirigido a sustituir importaciones, a promover las exportaciones, pero no se pueden realizar aportaciones, no permite distribuir ganancias. Entonces un poco decimos, la contratación no me resulta suficiente, pero existe un Artículo 2, pero sucede que estamos acostumbrados entonces a acudir a esos contratos ya regulados y no somos capaces quizás esa iniciativa empresarial de diseñar un bonito y un robusto contrato. Entonces, son parte de los frenos que han limitado penosamente los encadenamientos que además es ganar, ganar. Gana el Estado, gana la empresa estatal socialista y gana el actor económico no estatal.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Anayra me está haciendo sueños por allá porque ella quiere hablar. Ella viene también de parte para un poco dar esa voz a los actores de la economía no estatal.

¿Es solamente ese cambio de mentalidad o crees tú que también hay problemas a la hora de implementar por las regulaciones? A veces yo creo que también hay demasiado control por algunos estamentos dentro del sistema empresarial. ¿Eso es así?

Anayra Cabrera Martínez: Tenemos que decir que aunque ciertamente puedan haber existido límites dentro del Decreto Ley 310 de la contratación económica, ha habido en los últimos años muy buenos resultados en los encadenamientos productivos, alianzas entre el sector estatal y el no estatal.

Realmente tenemos que decir, podemos poner algunos ejemplos, sobre todo los relacionados con la producción de alimentos, podríamos estar diciendo que en la agricultura, en la producción de huevos, en el año 2025, el 45% del huevo producido en el país fue a partir de encadenamientos productivos con actores económicos no estatales, que eso representa 169 millones de unidades de huevos.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sabemos que todavía no es suficiente.

Anayra Cabrera Martínez: Que no es suficiente ni alcanza por supuesto a satisfacer las demandas de la población. En la producción de arroz en varias provincias del país también hay resultados positivos con más de 6.800 toneladas de arroz producido, además con rendimientos superiores a los obtenidos en la producción de productos lácteos, cárnicos, en sentido general producción industrial de alimentos, más de 68.000 toneladas de alimentos producidas por encadenamientos con estos actores que aunque no es suficiente, son otras producciones que se han incorporado a satisfacer las demandas de la población. Por lo tanto, nosotros decimos que aunque han existido trabas, hay muchos ejemplos positivos y se ha demostrado que ese encadenamiento es factible, es positivo y tributa realmente al plan de desarrollo económico y social del país.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: O sea, decía Ivonne, es un ganar-ganar y yo creo que eso también es un aporte porque no solamente se desatan esas fuerzas productivas nacionales porque al final todos somos cubanos, que también yo creo que eso es importante. Muchas veces nos miramos con recelos unos con otros, pero también yo creo que ahí lo importante es que también a veces se moderniza la propia industria. ¿Comparten ese criterio? Porque se aporta capital. ¿Es así?

Anayra Cabrera Martínez: Es correcto, de hecho tenemos grandes capacidades industriales instaladas que no se estaban aprovechando, que a partir de estas alianzas o encadenamientos se han podido incrementar la producción, pero se ha importado tecnología más moderna, además ha habido mejoras en los temas organizativos, en temas tecnológicos, en temas relacionados con informática, o sea, ha habido un desarrollo en esas fuerzas productivas a partir de esos encadenamientos.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Mayor oferta de bienes y servicios, se disminuye la obsolescencia tecnológica, se pone a disposición de todos los actores estatales y no estatales las capacidades que tiene instalada el país, hay un proceso incluso de innovación, de minimizar riesgos, de un mejor y mayor proceso inversionista, es decir, el saldo es netamente positivo.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Es bueno que el televidente que nos está escuchando ahora mismo, el empresariado, todo el mundo nos escucha porque si desde el Ministerio de Economía se dicen estas cosas, si desde el Instituto de Actores de la Economía, esta es la política, es lo que se quiere como país. ¿Por qué entonces en tantos lugares esto no se ha consolidado, esto no ha cristalizado como deberíamos? Hoy también estaremos hablando de esas nuevas oportunidades que salen a la luz y que van a permitir aprovechar mejor esas capacidades tanto estatales y no estatales en el país para poder mejorar nuestra economía.

Sin embargo, una de las primeras reacciones que veíamos cuando salía este nuevo decreto algunos lo veían con miedo, con temor y decían, estamos dando un paso hacia la privatización de la economía cubana.

Las mismas reacciones que vimos cuando de la Constitución se aprobaron los nuevos actores de la economía. ¿Es así? Yo quiero que mis tres invitadas me digan. ¿Realmente estamos privatizando la economía cubana o estamos tratando de dinamizar la economía cubana?

Ivonne Rodríguez Rodríguez: No, eso tiene un no rotundo que no es privatización. El problema es que el eje central de estas normas no es la propiedad, sino cómo se gestiona la propiedad.

El Estado no vende, el Estado se asocia. Cuando uno habla de privatizar significa que uno está transfiriendo la propiedad socialista de todo el pueblo a otra forma de propiedad y este no es el caso. Es colaboración entre ambas formas de propiedad para compartir gestión, para compartir riesgo, para compartir fortaleza, para compartir innovación, para compartir infraestructura, por tanto, para nada.

De hecho, hemos tenido varias veces que decir que esto no es una claudicación ideológica del socialismo, para nada. Es una actualización de nuestro modelo, robustece nuestro modelo socialista porque incorpora a todos los actores al tejido empresarial en pos, como decía Anayra, de un mejor desarrollo económico y social del país. Para nada significa una privatización, todo lo contrario.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Anayra?

Anayra Cabrera Martínez: Y además responde a la política del fomento e inserción de los factores económicos no estatales en la estrategia de desarrollo territorial. Esta norma impulsa eso, como decía Ivonne, para nada es privatizar, realmente da nuevas oportunidades para que esas alianzas sean más fuertes, sean más robustas, para poder aportar más, porque realmente habían algunas limitaciones que fueron las que decíamos al inicio y explicaba Ivonne a partir de lo que teníamos legislado. O sea, que esta es la oportunidad y es un reflejo de la intención que tiene el país de que realmente se puedan potenciar y fomentar los actores económicos no estatales, pero en relación con ese tejido empresarial existente en nuestro país para el desarrollo.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y seguramente usted se estará preguntando cuáles son las peculiaridades, las novedades de esta nueva norma que ya se aprobó, pero que realmente su aplicación va a estar en unos próximos días. ¿Cómo va a ser ese proceso de creación o de gestación de estas nuevas empresas? ¿Qué otras limitaciones u oportunidades tienen? Sobre estos temas estaremos conversando en los próximos minutos, así que acompáñenos.

Y muchas veces cuando nos referimos a esta nueva norma aprobada recientemente en el país, todo el mundo dice, empresa mixta entre el sector estatal y el no estatal.

Sin embargo, yo creo que la norma es mucho más amplia. Se habla de las asociaciones económicas, un elemento que desde el punto de vista económico, nos concentramos siempre en empresas mixtas, en extranjeras, pero que ahora también tiene esta oportunidad con los nacionales. ¿Qué significa esta norma? ¿Por qué se habla de asociaciones económicas y no solamente de empresas mixtas?

Yovana Vega Mato: Esta norma ciertamente, Oscar, es mucho más amplia que lo que hemos explicado hasta ahora relacionado con el decreto de la contratación que existía en el país.

Y responde también a un momento de mayor madurez en el desarrollo de los actores económicos no estatales del país, en el momento en que ya ha transcurrido un periodo desde el año 21, cuando se inició su creación, y ciertamente han ganado en experticia y demostrado para un grupo de actividades, ciertamente, como explicaba Ivonne, la eficiencia, la calidad de las producciones y servicios que están brindando. Por tanto, en esta norma que reiteramos, está pensada y elaborada para dinamizar la eficiencia del sistema empresarial del país en su conjunto, en su totalidad, abre un diapasón de diferentes modalidades de negocio entre los actores no estatales y los estatales. Y entendamos aquí, como actores estatales, la empresa estatal, la MIPYME estatal y el sector cooperativo del país.

Esta norma ciertamente no aplica al sector de los trabajadores por cuenta propia, pero a todas las entidades que tienen personalidad jurídica, nacionales porque es la creación de modalidades de negocio entre entidades nacionales, pues son objeto de lo que regula este Decreto Ley y su resolución complementaria.

Estamos hablando, entonces, no sólo de la creación de una nueva figura jurídica, que es de la que más se habla, que es la que llamamos empresa mixta nacional, que es una sociedad de responsabilidad limitada que se crea entre un estatal y un no estatal.

Está también la posibilidad de hacer contratos de asociación económica, que no crea una nueva figura jurídica, pero que sí tiene particularidades que lo hacen diferente a los contratos de producción cooperada que teníamos hasta hoy.

Y también prevé la posibilidad de adquirir participaciones en entidades no estatales, por la empresa estatal y también de la absorción por la empresa estatal de entidades no estatales para los negocios que se decidan que sea necesario llegar a esa modalidad.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Una duda que me surge, cuando se habla de este tipo de asociaciones o estas empresas mixtas, siempre estamos hablando de una estatal y una no estatal o pueden ser, por ejemplo, dos privadas que se unen, cómo quedaría el revuelo.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: La mixtura lo dice, que es la unión de dos o más formas de propiedad. Si se queda en un mismo actor es una misma propiedad, por tanto, no habría la mixtura.

Se trata precisamente de combinar la propiedad socialista de todo el pueblo con esta propiedad privada y además es una deuda que tenemos con nuestra Constitución de la República, con los millones de cubanos que construimos y votamos por nuestra constitución, porque desde el año 2019 está concebida esa propiedad mixta que es la combinación de dos o más formas de propiedad, como decíamos. Además también hay un Decreto Ley 34, que es del año 2021, que es del sistema empresarial estatal cubano, que también concibió que las empresas estatales también podían crear una persona jurídica, por tanto, esta norma, si uno de los tantos méritos que podemos decir que tiene, es que venimos a saldar una deuda constitucional y una deuda con el Sistema Empresarial Estatal cubano, que igual, cuando construyó su Decreto Ley 34, también se concibió siendo consecuente con la constitución, la creación de una persona jurídica, lo que hay quien dice, cómo nos hemos demorado, es que también había que esperar la madurez de los actores económicos no estatales para un poco imbricarse con el Sistema Empresarial Estatal.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sí, recuerdo que aunque había algunas reacciones que decían, vamos a privatizar más la economía, que eso es algo que hablamos, había otros que decían, al fin, estamos dando este paso, como ustedes decían, para consolidar estos actores económicos nacionales, pero cómo es este proceso. ¿Es muy burocrático? ¿Cuáles son las reglas? ¿Quiénes son los que regulan estas nuevas formas de gestión? ¿Cómo será?

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Se presenta por el proponente, siempre hemos dicho que el proponente es la entidad estatal, es decir, el representante estatal, que como decía Yovana, estamos hablando de la empresa estatal, incluida su modalidad de empresa filial, la sociedad mercantil de capital totalmente cubano, incluso la unidad presupuestada con tratamiento especial, pueden proponer al MEP cualquiera de las cuatro modalidades que ya Yovana mencionaba, y algo incluso que en las redes ha habido mucho tema con eso, de por qué el aval eso burocratiza. ¿Eso le pone otro imperativo que pueda atentar contra el dinamismo? Para nada, nosotros tenemos que decir, sobre todo los juristas, siempre decimos que el derecho es un sistema, hay un Decreto Ley 227 del año 2022, que es del patrimonio estatal, y hay un Artículo 12 que dice que los jefes de órganos y organismos tienen la atribución de velar por el cuidado, el mantenimiento, la conservación de ese patrimonio estatal, entonces siendo consecuente con otro Decreto Ley que está vigente en Cuba, necesariamente ese jefe de órgano u organismo tiene además que entregar un aval al MEP para, avalar, valga la redundancia, de que ese activo se está poniendo a disposición de otra forma de propiedad para ser gestionado, por tanto se requiere necesariamente ese aval y para nada pensamos que va a burocratizar.

Y otro de los temas es que se plantea que los términos son muy dilatados y para nada, en la norma se nos da al Ministerio de Economía y Planificación 30 días no hábiles, naturales para todo el proceso, incluido las consultas, pero cuando haya que se ponga a disposición, como dice la Constitución nuestra de la República Artículos 23 y 24, tanto bienes que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, como bienes estratégicos, evidentemente hay que hacer la consulta correspondiente y tiene un límite máximo de 30 días hábiles, por tanto, el término final cumpliendo todos los requerimientos procesales son hasta 60 días naturales no hábiles.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Tomándote la palabra con esa última parte que comentabas, cuando son esos bienes inalienables del Estado cubano, propiedad, como la tierra u otros recursos, también elementos que hasta ahora, por ejemplo, la empresa privada no tenía permiso para hacer ese tipo de actividades, decías que se estira un poquito ese plazo. ¿Hay alguna regulación especial en cuanto a esto? ¿Cómo se maneja para evitar eso mismo, el tema de la privatización de la economía o no perder las características socialistas de nuestro país?

Yovana Vega Mato: Sí, correcto, Oscar, se extiende el plazo por otros 30 días, pero eso está refrendado en el Artículo 24 de la Constitución de la República, cuando son bienes de este tipo, su gestión tiene que ser autorizada por el Consejo de Ministros y entonces ahí eso tiene el anclaje desde la Constitución, además hay que decir que también desde la conceptualización del modelo económico y social nuestro, pues se prefieren todas estas formas de propiedad y en la propiedad socialista de todo el pueblo se declaran cuáles son los medios fundamentales de producción, los que, como explicaba Ivonne, tienen estas características y deben ser objetos de análisis diferenciados.

Por supuesto, eso en los términos de tiempo que están establecidos en el decreto tiene agilidad y debe tener muy buenos resultados para nosotros también desde el punto de vista de la mejor dinámica en la gestión de determinadas actividades empresariales, pero reiteramos como Ivonne también explicaba, es una propuesta que se pone a la aprobación, en este caso el Ministerio de Economía y Planificación y de determinarse por ese nivel de significación que puede tener determinado patrimonio estatal, su consulta pues se lleva a consulta, puede ser aprobado o puede ser denegado, yo creo que eso también es importante que quede claro en el intercambio.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Estamos diciendo que se va a seguir protegiendo ese patrimonio estatal, ese patrimonio nacional, y que en ningún momento estamos diciendo que se van a perder o que se van a entregar, como muchas veces las personas dicen, en este paso hay que tener cuidado, hay que tener mayor regulación a la hora de establecer estos nuevos términos, y que sobre todo ustedes han mencionado una palabra clave, gestión, o sea, no se está entregando propiedad, por lo tanto, son dos elementos diferentes que muchas veces creo que confundimos. ¿Es así Anayra?

Anayra Cabrera Martínez: Sí, correcto, es así. Nosotros lo decimos, no se está entregando, ni se entrega la tierra, ni se entrega la propiedad estatal, se empieza a gestionar de una mejor manera.

Además, tenemos que ver que esta norma da la oportunidad que se puedan ejercer actividades que hoy los actores económicos no estatales tenían prohibidas. A partir de esta nueva asociación, se da la oportunidad de ampliar el objeto social, por lo tanto, van a poder incluso realizar algunas de las actividades que hoy no podían hacer, y a partir de esta nueva asociación, sí van a poder comenzar a hacerlas, o sea, que hay muchos beneficios, pero la propiedad de todo el pueblo se sigue preservando.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Yo creo que eso es importante aclararlo, y hay un elemento que también podría crear a veces un poco de ruido a la hora de leerlo, y es que se habla de absorción, o sea de ese tipo de temas que a veces la gente se pregunta. ¿Eso significa que una empresa estatal puede absorber una MIPYME, pero puede pasar al revés? Cuando digo MIPYME, me refiero a algo del sector no estatal.

Explíquenos un poco eso, qué significa. Porque no solamente está la absorción, hay otros elementos que también tienen que ver con esa política.

Yovana Vega Mato: En este caso, esas dos modalidades de negocio que aparecen en el Decreto Ley son: la adquisición de participaciones y la absorción. Estas dos ciertamente funcionan, vamos a decir, en un solo sentido, precisamente por la necesidad de preservar la propiedad socialista de todo el pueblo.

Aquí se habla de que una empresa estatal o una MIPYME estatal, la empresa estatal en cualquiera de sus formas organizativas, como explicaba Ivonne, o una MIPYME estatal o una cooperativa puede adquirir participaciones de una MIPYME privada, de una entidad no estatal, pero, en sentido contrario, no es lo que funciona, no está establecido, igual para la absorción por determinadas causas. Pudiera suceder que una entidad estatal, una forma cooperativa, absorbiera a una figura no estatal, pero en sentido contrario, tampoco es lo que está previsto, precisamente porque el actor fundamental de nuestro modelo es la empresa socialista, propiedad socialista de todo el pueblo.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Y ahí sí estaríamos hablando de privatización.

Yovana Vega Mato: Es correcto.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Porque es que la empresa mixta, lo que se trata es de combinar recursos, pero no diluir la propiedad socialista de todo el pueblo.

Eso es una máxima que desde el MEP tenemos que tener claro. Por tanto, es unidireccionar tanto la adquisición como la absorción.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Y cuándo se dan este tipo de casos?

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Por ejemplo, la adquisición de participaciones puede ser que una sociedad mercantil de capital totalmente cubano o una MIPYME estatal quiera adquirir participaciones en una MIPYME privada.

Y en el caso de la absorción, puede ser perfectamente que igual una sociedad mercantil, porque tiene que ser dentro del régimen mercantil, una sociedad mercantil o una MIPYME estatal, digamos, puede que haya una MIPYME privada que esté quebrada o a lo mejor quizás para consolidar el negocio nos es más fácil unirnos, aliarnos y que la absorba y evidentemente ahí hay una fusión por absorción, desapareciendo en este caso la MIPYME privada.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: A nosotros siempre aquí en el programa no nos gusta muchas veces hablar de mucha terminología, pero yo creo que en este caso sí era importante, o sea, deslindar qué cosa era la adquisición de participación y qué cosa era entonces el tema de la absorción, porque realmente son elementos novedosos que tiene la norma y yo creo que sí es importante que los televidentes que nos acompañan esta noche lo puedan entender.

Pero hay muchísimos otros elementos que podría tener esta norma y que son importantes que nuestra población la conozca, así que les invito ahora a escuchar al cuarto panelista del programa, que es el Gurú de Jatibonico y enseguida regresamos a Cuadrando la Caja.

El Gurú de Jatibonico Un decreto da ocasión de que asocien como iguales las empresas estatales y aquellas que no lo son. Por supuesto, la razón de crear la sociedad es complementariedad, sinergia, mayor calado y un mejor resultado en la productividad.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y cuando seguimos hablando de esta nueva normativa y por supuesto se habla de empresas mixtas, asociaciones económicas, puede también dar lugar a ciertas preocupaciones dentro de los trabajadores que hasta ahora estaban acostumbrados a estar en un mecanismo de empresa estatal socialista, que tienen sus derechos, sus garantías.

¿Cambia algo cuando una empresa estatal se asocia a una MIPYME? Sabemos que todavía, lastimosamente, dentro del sector no estatal a veces no se cumplen todas las regulaciones que establece hoy el Código del Trabajo. ¿Qué podemos decirle a la teleaudiencia respecto a eso?

Anayra Cabrera Martínez: Podemos decir que se mantiene la misma normativa que está establecida en el Código del Trabajo para el régimen laboral, para las empresas que se formen, o sea, las empresas mixtas, o en el caso de los negocios, las asociaciones económicas entre ambos actores. Por lo tanto, no hay ningún cambio, los derechos de los trabajadores se preservan y además lo dice expresamente la norma, el Decreto Ley 88 también lo establecía de igual manera. Por lo tanto, creemos que aunque haya preocupaciones, hay vías además para en los casos en que hay un incumplimiento, como son las reclamaciones que los establece claramente el Código del Trabajo, por lo tanto consideramos que no debe haber esa gran preocupación por la población y se van a cumplir todos los derechos establecidos en el Código.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: ¿Yovana?

Yovana Vega Mato: Con relación a eso, reafirmar lo que Anayra está comentando. Yo creo que hay un tema que vimos ahorita, y que es importante puntualizar que está relacionado con las facultades con las que nace esta nueva empresa mixta nacional, como le decimos popularmente, porque ahorita se hablaba, creo que fue Ivonne quien lo dijo o Anayra, que se podía asumir la realización de un grupo de actividades que hoy están prohibidas para el sector no estatal. Esa es una de ellas, de las flexibilizaciones que aparece con la aparición de esta figura.

Además, también son empresas que nacen con la facultad de comercio exterior. Además, contratan directamente su fuerza laboral, etcétera, cumplen con la normativa y el régimen jurídico establecido en el país para el resto del sistema empresarial, pero tienen estas dos peculiaridades que son importantes para el objetivo, el fin que estamos persiguiendo, que es dinamizar las fuerzas productivas del país.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Yo creo que son precisiones importantes porque, como elemento nuevo, como norma nueva, siempre existen estas dudas y a veces no leemos toda la norma o no entendemos todo lo que está escrito en la gaceta y decimos entonces qué va a pasar, qué derecho o qué oportunidad vamos a tener como empresariado.

Y existe un elemento que también distingue esta norma y se habla, por ejemplo, de que estas nuevas formas de gestión, estas empresas mixtas, estas asociaciones económicas no son sujetos del plan. Y yo conversaba con Yovana por detrás del telón y le decía, entonces cómo queda esto, la participación con el tema de los municipios, el aporte que se puede realizar, cómo se integra que yo creo que también eso es importante, estas nuevas formas de gestión, también al aporte del municipio. En el programa anterior estuvimos hablando de cómo queda todo esto. ¿Qué significa que no sea sujeto al plan, primeramente?

Yovana Vega Mato: Aquí vamos a responderte a cuatro manos entre Ivonne y yo, fíjate. Pero que no sea sujeto de plan significa que no demanda recursos de los balances materiales y financieros que se gestionan desde el plan de la economía. Es decir, estas son empresas que tienen total autonomía y que, a imagen y semejanza de las MIPYMES, tanto estatales como privadas, que tenemos hoy en el país, pues no son sujetos de plan, no demandan recursos centrales desde la planificación estatal.

Ciertamente, uno de los requisitos para presentar la creación de esta empresa, como parte del expediente que se pide, aparece la fundamentación de qué relación tiene la empresa con la estrategia de desarrollo local del municipio donde está enclavada esta empresa. Porque en términos de afianzar, de desarrollar desde lo local la economía del país, también pues resulta este un tema o un aspecto importante a tratar. Y con relación a todos los temas de desarrollo territorial, tenemos aquí a la persona que no puede explicar.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: La empresa mixta nacional, como le decimos, aunque realmente en la norma, como se llama, es asociación económica entre entidades estatales y no estatales, pues ciertamente debe responder a las líneas estratégicas del municipio. Por tanto, debe responder a esa estrategia de desarrollo municipal y por eso incluso también se pide el aval o de esa instancia municipal o de la instancia provincial según corresponda.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: O sea, no significa por ejemplo, ya estamos dando un paso importante, y Anayra seguro me lo va a decir, es que los actores no estatales de la economía se están aprobando ahora en el municipio.

Eso es una facultad que se le ha dado, una potestad que se le ha dado al municipio. Sin embargo, ahora vemos que para aprobar estas nuevas formas de gestión de empresas mixtas nacionales, como ustedes bien dicen, sí va a ser facultad del Ministerio de Economía. Pero no significa que estos nuevos actores nazcan, digamos, como un electrón libre, desconectados de la realidad del desarrollo municipal o provincial.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: Estas empresas mixtas territoriales, por decirle de alguna manera, no es una isla dentro del municipio para nada. Forma parte de la sinergia del desarrollo local, de todo el entramado empresarial que tiene la localidad. Incluso nosotros decimos que en este caso, no solo se trata de obtener ganancia, también es un motor impulsor para crear empleo en la localidad, para constituirse como un pueblo exportador, que como bien decía Anayra ahorita, ya hay muy buenos ejemplos de eso, para incluso mejorar la obsolescencia tecnológica que puede existir en las capacidades productivas de la localidad, para digamos, buscar un mayor aprovechamiento, para buscar una mejor y mayor oferta de bienes y servicios allí donde ella va a radicar.

Entonces, evidentemente, nosotros pensamos que va a jugar un papel importante. Y como bien decía, y cualquiera puede decir, pero si las MIPYMES privadas y las cooperativas no agropecuarias son de aprobación del CAM, por qué ahora en el MEP. Porque estamos hablando de que aquí no se trata de transferir propiedad, es una cuestión de gestión, de buscar alianza, y va a seguir la preeminencia de la propiedad socialista de todo el pueblo en todo este modelo económico. Por eso es que un poco se va al MEP y por el momento no se ha descentralizado para nada en los territorios como ha ocurrido con el tema de las MIPYMES.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y además que estos actores de la economía también, aportan al fisco, o sea, cumplen con todas esas reglas de juego que hasta ahora estaban definidas para una MIPYME, para una cooperativa no estatal. O sea, es así, Anayra, ¿no?

Anayra Cabrera Martínez: Es así, correcto. Hoy, tanto todas las MIPYMES privadas como las empresas estatales, todas tienen un régimen tributario que cumplir y todas aportan, tanto al desarrollo del municipio, con algunos tributos que son municipales, como al desarrollo del país.

Y estas nuevas empresas que se creen, o asociaciones que se creen, igualmente van a tener que cumplir con el régimen tributario establecido en el país. Y es cierto, hoy los municipios, la mayoría de los municipios, ya tienen la facultad de poder aprobar directamente las micro, pequeñas y medianas empresas. En correspondencia, por supuesto, con su estrategia de desarrollo territorial, pero igualmente en estas nuevas formas de asociación, que en eso insistimos, son formas de asociarse entre ambos tipos de empresas, igualmente el municipio va a también tener un papel importante, porque puede identificar cuáles son esas oportunidades que no se están hoy explotando, dónde están hoy las potencialidades que tiene hoy la empresa estatal para poder asociarla con el privado, para poder realmente lograr esa alianza, y hay una gran oportunidad en este nuevo Decreto Ley.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y por supuesto, en momentos tan complejos para la economía, donde sabemos que hay un mayor cerco a la empresa estatal socialista, por las sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano, pero también las oportunidades que tiene de dinamizar la economía este nuevo sector emergente de la economía, porque todavía tenemos que decir que es emergente, y de hecho, ustedes mismas me han dicho aquí en otros programas, que a veces las pequeñas estructuras tienen una capacidad de adaptación más rápido, de amortizar mejor estos cambios bruscos de los entornos. O sea, como mismo desaparecen, pero también tienen esa posibilidad.

Entonces, hablando de ese tema, me gustaría que las tres me dieran su perspectiva, qué esperan. ¿Qué esperar en el mediano y largo plazo de esta nueva resolución? Y seamos optimistas, porque yo creo que hay que ser optimistas para que las cosas nazcan con buena fe. Comienzo contigo, Yovana. ¿Desde el MEP a qué se aspira?

Yovana Vega Mato: Se aspira a dinamizar ciertamente la gestión de este entramado empresarial en el país.

Creo que lo hemos estado diciendo a lo largo del programa, lograr mayor eficiencia, mayor productividad, mayor calidad en la oferta de productos y servicios. De cierto modo, lograr satisfacer determinadas demandas.

Hay cuestiones, actividades que son estratégicas hoy para el país, como es la producción de alimentos, que ya Nayra ha estado refiriendo. Como puede ser la producción de productos de aseo, de manera general. Como puede ser la producción de materiales de la construcción, que son temas que desde el nivel local tienen muchas perspectivas de desarrollo.

Nosotros creemos que aquí esto será un proceso de aprendizaje mutuo, de combinación de experiencias, donde desde la parte estatal se vincula todo lo relacionado con estas visiones de mediano y largo plazo, visiones estratégicas que tiene el sector estatal de nuestra economía, con la forma más dinámica de conducir las actividades que tienen las formas no estatales. Y que en esa combinación, como se decía también al principio, debe ser un proceso de ganar, ganar. Y ciertamente logremos mayor dinamismo en nuestro sector empresarial, de manera general.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Ivonne, yo sé que a ti te gusta siempre ser optimista con estos temas pero también te toca la parte, más burocrática. ¿Cómo crees que se desenvuelva este proceso? ¿Y cuánto crees que pueda aportar a la economía del país a este propio desenvolvimiento para que esto no sea letra muerta, para que lo que ustedes hacen allá arriba, se cumplan en la base? Y eso tenga una concreción real.

Ivonne Rodríguez Rodríguez: La propia norma nos fija términos. Nosotros, por supuesto, tenemos que ser respetuosos con esos términos. Y nosotros, de hecho, al interno en el MEP, hemos creado una comisión de análisis de esas solicitudes, de las distintas modalidades que prevé la norma para analizarlo. Pero nosotros creemos que el saldo es por cualquier arista que se le pueda ver, tanto a la norma como a su resolución complementaria. Evidentemente, esta creación, sobre todo de una nueva persona jurídica, es un nuevo actor dentro del tejido empresarial que le va a poner al Estado por su parte un dinamismo que no tiene. Y al actor económico no estatal, una escala que hoy tiene un límite de trabajadores. Y además, hoy también no tiene acceso a bienes estratégicos dentro de la sociedad. Y con esta combinación de la empresa mixta nacional, evidentemente, cada una de las partes va a tener un saldo positivo, porque obviamente puede conjugar en pos de una mayor eficiencia y una mayor oferta de bienes y servicios para el país.

Por tanto, nosotros tenemos un gran reto, no solo incluso en la agilidad, sino también trabajar en un tema que está incluso refrendado constitucionalmente sobre la concentración de la riqueza. Entonces, también tenemos que trabajar en ello y ver con mucho tino la creación de estas mixtas en pos de cumplir con el mandato constitucional de que la ley establece los límites a esa concentración. Entonces, tenemos un trabajo arduo, retador, pero hermosísimo.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y Anayra, en tu caso, cuáles son las expectativas que te han comentado los actores no estatales de la economía. ¿Cómo entonces entender estas nuevas dinámicas? Esos que dicen, al fin se aprueba esta nueva norma. ¿Crees tú que podrá también agilizar esa gestión de estas nuevas, pero también con mayor responsabilidad? Porque yo creo que ya no solamente el campo de actuación queda en su empresa privada, sino que también tiene un aporte social mayor.

Anayra Cabrera Martínez: Lo vemos realmente como muy positivo. Esta norma responde mucho a las demandas del sector no estatal y también las demandas del sector estatal.

Porque ahorita hablábamos de las experiencias positivas, de los resultados positivos que no han sido todo lo que hemos querido, pero de que ha habido resultados positivos. Entonces, en esos encadenamientos o alianzas que han ocurrido, se han visto algunos frenos. Y esos mismos actores que han participado, han dado sus criterios para cómo hacerlo mejor, cómo lograr que realmente se puedan obtener resultados superiores, cómo realmente impactar más en lograr mayores niveles productivos a la población.

Entonces, esta norma responde a eso. Por lo tanto, creemos que la aplicación de la misma va a permitir que esas alianzas o encadenamientos puedan ser mucho mejores y que pueda realmente profundizarse para mejorar todo lo que sea servicios y productos a nuestra población, que además tanto lo necesita.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Y que también eso tiene que ver con la creación o la gestación de estas nuevas empresas. La responsabilidad social también se mantiene, porque no es solamente crear como una entidad económica, sino también aportar a la comunidad y establecer ese marco de actuación que muchas veces se habla de responsabilidad social, pero no lo tenemos en cuenta. ¿Es así, Yovana, en este último minutico?

Yovana Vega Mato: Sí, es así. Toda entidad que forme parte del entramado empresarial nuestro es una entidad que tiene una alta responsabilidad social.

Nosotros tenemos buenos ejemplos de eso tanto en la parte estatal como no estatal también. Hay que decir que ante eventos naturales que ha sufrido el país, se han volcado tanto las empresas estatales con sus recursos, han puesto a disposición determinados programas de atención a vulnerables, de atención a comunidades con situaciones de vulnerabilidad, de personas que han sido afectadas por estos eventos, recursos desde las utilidades del sistema empresarial estatal y también desde las formas de gestión no estatal. Uno de los últimos ejemplos que tuvimos fue el huracán Melisa y la forma en que entre todos conjugamos la posibilidad de apoyar precisamente a esas comunidades que sufrieron una alta afectación.

Y desde las normas jurídicas eso se refrenda, desde el Decreto Ley 88 que constituye las mixtas, desde el Decreto Ley 34 para la empresa estatal y todas las normas complementarias y también, por supuesto, desde este Decreto Ley cuando dice que le son aplicables todas las normativas que están vigentes para la empresa en el país.

Lic. Oscar Figueredo Reinaldo: Sobre todo eso, se trata de la construcción entre todos, entre actores nacionales, estatales como no estatales, de la construcción, de formar ese nuevo tejido social, esa nueva construcción económica del país, de ese país que tanto aspiramos a esa mejora continua de las condiciones de vida de todos y que, por supuesto, con el aporte, como decíamos, tanto estatales como no estatales, se puede lograr. Por supuesto que son normativas, que son nuevas leyes que van a estar llenas de desafíos, pero también, como decían mis invitadas en la noche de hoy, de nuevas oportunidades para la economía nacional.

Radio Bayamo